Caso Marset: Secuestran armas, inmuebles, vehículo y suman cuatro nuevos aprehendidos

En una serie de allanamientos coordinados por las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público en Santa Cruz de la Sierra, se encontraron armas de fuego en dos viviendas. Además, el viceministro Jhonny Aguilera confirmó la detención de cuatro individuos en un operativo realizado en Trinidad, Beni.



Durante la mañana de este martes, efectivos policiales ingresaron a una vivienda en la zona de El Remanso, al norte de la capital cruceña, donde se descubrieron armas de fuego de calibres importantes, municiones y objetos relacionados con el mantenimiento y limpieza del armamento. Todos los elementos hallados fueron secuestrados para su análisis.



En otra acción, un contingente policial llegó hasta una vivienda ubicada en el segundo anillo de la avenida San Aurelio, donde también se encontraron armas de fuego. El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, confirmó que estas armas estaban siendo registradas y que se presentarán ante la población en las próximas horas.



"Existen armas de fuego que no están registradas. A partir de las operaciones en Beni, estamos investigando si estuvo (Marset) alojado en la hacienda de este individuo (propietario de la vivienda allanada en la avenida San Aurelio)", afirmó Aguilera.



Aunque no se proporcionó una cantidad exacta de armas de fuego encontradas, Aguilera informó que en un operativo paralelo realizado en Trinidad, Beni, se logró la detención de cuatro personas.



Las autoridades no descartan la posibilidad de que Sebastián Marset haya estado en una hacienda en Santa Ana de Yacuma, lo que ha impulsado la investigación para desentrañar todos los lazos entre el narcotraficante y sus colaboradores. Estos recientes acontecimientos enfatizan la determinación de las fuerzas de seguridad en la búsqueda y desarticulación de redes delictivas vinculadas al narcotráfico.