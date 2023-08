Hombres de confianza del narco Marset son cautelados por legitimación de ganancias ilícitas

Los hombres de "confianza" del narcotraficante Sebastián Marset, Roberto A. y Rony S. M., llegaron fuertemente custodiados al Palacio de Justicia de la ciudad de Santa Cruz, donde serán cautelados por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas.

El Juzgado Primero Anticorrupción de Santa Cruz analizará las pruebas y los indicios que la Fiscalía tiene en su contra.

Según las indagaciones de la Policía Boliviana y de la Fiscalía, el jurista Roberto A. estaba encargado de la protección legal de la estructura delictiva del narcotraficante uruguayo.

A su ingreso al Tribunal, el jurista conocido como "Robertito", y exabogado del Comité Cívico Pro Santa Cruz, aceptó haber conocido y trabajado para Marset. Sin embargo, señaló ser "inocente".

"Fui abogado el año 2019, (Marset) me dio un poder para hacer un trabajo en el consulado, de su pasaporte con nombre original, no conocía ninguno de sus alias (...). Yo no tengo que demostrar nada, la justicia tiene que demostrar que soy culpable", señaló el imputado, aparentemente confiado y con una sonrisa en el rostro.

Asimismo, llegó a la cautelar Rony S.M., quien está relacionado con la creación de "empresas fachadas", para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Ambos acusados son investigados por legitimación de ganancias ilícitas, pese a que se presentaron de manera voluntaria ante la Policía —en su declaración informativa— se acogieron a su derecho al silencio y no colaboraron con las investigaciones.

Sebastián Marset es considerado el "pez gordo del narcotráfico" y de "alta peligrosidad", se encuentra prófugo desde el 29 de julio de este año, tras fugar de un megaoperativo policial en Santa Cruz.

La Policía desplegó un intenso operativo de búsqueda por toda Bolivia para capturarlo. El Ministerio de Gobierno ofreció una recompensa de $us 100.000 a quien dé información certera para dar con el paradero del uruguayo.