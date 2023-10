Asesinan a un estudiante en Quillacollo y alarma el incremento de casos de violencia

Un estudiante de aproximadamente 17 años fue cruelmente asesinado en la localidad de Marquina, municipio de Quillacollo. Los vecinos del lugar quedaron asombrados por la saña con la que quitaron la vida al adolescente, porque tenía todo el cráneo destrozado.



La Policía identificó a la víctima como Kevin V. V. Hasta el cierre de esta edición, ningún familiar se apersonó para reclamar el cuerpo; sin embargo, entre las pertenencias que se hallaron cerca del lugar del crimen se encontró un cuaderno que tenía la carátula del colegio Cristina Prado del municipio quillacolleño.



Algunos testigos señalaron que en horas de la tarde observaron a varios estudiantes, entre ellos a la víctima, consumiendo bebidas alcohólicas; sin embargo, esto no fue confirmado por la Policía.

Otro caso



También ayer, la Asociación Nacional de Padres de Familia de Colegios Privados denunció otro caso de violencia dentro de una unidad educativa de la ciudad de Cochabamba.



Estudiantes de cuarto grado fueron filmadas agrediendo a sus compañeras de curso.



El director departamental de Educación, Ivan Villa, informó que, en el departamento, a la fecha, se registraron 14 casos de violencia entre pares, que son investigados para tomar las medidas que sean necesarias.



“Se van a tomar las acciones de manera inmediata por el tribunal disciplinario. Tienen que actuar de acuerdo a las sanciones que corresponda, entre ellas, no se descarta la expulsión de la unidad educativa, está en la normativa y aun así no lo han comprendido. Estos temas no se pueden dejar esperar”, dijo Villa.



Remarcó que el director de la unidad educativa tampoco actuó de manera oportuna y será sancionado. Las agresoras fueron identificadas, pero además todo el curso será sometido a una valoración para determinar el grado de responsabilidad en dicho acto de violencia.

Piden acciones



Desde la Secretaría de Desarrollo Humano de la Alcaldía piden atender de manera urgente esta problemática en los colegios, señalan que deben realizar valoraciones psicológicas a los estudiantes.



La Defensoría de la Niñez y Adolescencia anunció que realizará el abordaje psicológico a la estudiante que agredió a sus compañeras. Desde la institución indicaron que intensificarán sus talleres de prevención contra la violencia y el bullying.