Familia apela sentencia del asesino de Kevin

Una juez del menor sentenció ayer a seis años de privación de libertad a Franz C. S. Q. (16) por el asesinato de su compañero de curso Kevin Veizaga (17) en Quillacollo. Sin embargo, la familia de la víctima, a través de su abogado, apeló la decisión de la justicia y exige conocer por qué el autor del crimen decidió acabar con la vida de su hijo.

"Ayer el menor (autor del asesinato) se declaró culpable, reconoció el hecho, pero no dijo de qué. El muchacho dijo: ‘hemos tomado tabletas, no me acuerdo lo que le he matado, me acuerdo lo que me he escapado’. Y de eso se ha declarado culpable, entonces en el procedimiento común me va a decir cómo le ha matado, y ese es el motivo de mi apelación. Ya está sentenciado, pero la familia quiere saber por qué lo ha matado", dijo el abogado Eduardo Mérida.

El jurista dijo que en 10 días debe fundamentar la apelación, entre tanto Franz C. S. Q. (16) permanecerá en el centro de rehabilitación Cometa.

El caso de Kevin conmocionó al país por la crueldad con la que fue asesinado. Su cuerpo fue encontrado el lunes en un pasaje de la zona Marquina del municipio de Quillacollo. De acuerdo con el informe de la Policía, la víctima y su compañero no asistieron a la unidad educativa, consumieron bebidas alcohólicas y alguna sustancia controlada.

Una vez capturado, Franz C. S. Q. se sometió a una “terminación anticipada” establecido dentro del proceso contra un menor de edad y fue sentenciado a seis años de privación de libertad, la pena máxima por el delito que fue acusado y por su edad.