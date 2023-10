Del Castillo dice que es "casi imposible" que coca ilegal hallada en el parque Amboró vaya al narcotráfico

Es "casi imposible" que las cerca de 20 hectáreas (has) de coca ilegal encontradas en el Parque Nacional y Área de Natural de Manejo Integrado Amboró, ubicado en Santa Cruz, sean destinadas al narcotráfico, aseguró este viernes el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.



Los cultivos de la hoja milenaria fueron hallados en pasados días durante un monitoreo que realizaron técnicos mientras los equipos de bomberos realizaban trabajos para contener los incendios forestales que azotan a diferentes partes del departamento.



"Evidentemente, es casi imposible que estén vinculadas con una actividad ligada hacia el narcotráfico, dos catos de hoja de coca, ni siquiera son suficientes para producir un kilo de cocaína, por tanto, esas plantaciones están siendo destinadas para el consumo humano", sostuvo tras ser consultado al respecto.



La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) emitió un comunicado donde señala que en las comunidades 15 de mayo y San Antonio de Yapacaní se desplazaron patrullas de verificación, sin embargo, señala que no se hallaron fábricas de elaboración de cocaína.



Del Castillo instó que cualquier persona que tenga conocimiento que en algún lugar no autorizado se estuviera plantando la hoja de coca, denunciarlo ante la fuerza antidroga, instancia que dijo se encargará de su erradicación de manera "inmediata".



"No olvidemos que todo este trabajo viene siendo monitoreado y fiscalizado por la UNODC dentro del territorio nacional quienes nos proporcionan las imágenes satelitales donde generamos prioridad para generar está racionalización y/o erradicación de la hoja de coca", dijo.



Desde que asumió el cargo en noviembre del 2020, hasta la actualidad, recordó que se erradicó más de 3.124 has de hoja de coca ilícita dentro de áreas protegidas en todo el país.



En el Parque Nacional Carrasco, Cochabamba, se logró erradicar más de 647 has, en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) más de 172 has, en el Parque Nacional y Área de Natural de Manejo Integrado Amboró más de 439 has, mientras que en la Reserva Forestal de Producción "El Choré" más de 1.866 has.