Aprehenden a un jugador de Wilstermann denunciado por violación

Por quinto día consecutivo, continúa la escasez de diésel en las estaciones de servicio de varios departamentos del país, lo cual genera molestia y preocupación del transporte departamental e... Ver más Continúa la escasez de diésel y hay largas filas en los surtidores

La Asociación de Transporte Pesado Internacional reporta una pérdida de 15 millones de bolivianos en los últimos tres días, un promedio de 5 millones de bolivianos por día, debido la falta de diésel... Ver más Falta de diésel afecta a 20 mil camiones y genera una pérdida de Bs 15 millones

El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2,21 por ciento al segundo trimestre de este año no se refleja en todos los sectores de la economía y ni siquiera en el grueso de la población,... Ver más Crecimiento del PIB en 2% no llega a todos y Bolivia se ubica última en PIB per cápita