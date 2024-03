Denuncia que difunden su foto como un prófugo de Uncía, pero no tiene cuentas pendientes con la justicia

Un adulto mayor denuncia que se ha difundió en las redes su fotografía como uno de los reos que fugó de la cárcel de Uncía en Potosí; sin embargo, advirtió que no tiene cuentas pendientes con la Justicia y teme que por ese error pueda perder su trabajo o lo aprehendan.

"Me llamaron familiares y hasta del exterior me han venido a a llamar preguntándome qué ha pasado", señaló Francisco C.M., quien expresó su preocupación por lo que está pasando.

El hombre explicó que en días pasados ingresó a la cárcel de Uncía por una deuda de asistencia familiar; sin embargo, dos días después pudo salir tras cumplir con su compromiso familiar.

Francisco C.M. reiteró que no está en calidad de prófugo de la justicia. Explicó que actualmente trabaja como conductor de un ómnibus y no escondió su preocupación de que lo puedan aprehender cuando se encuentre realizando su trabajo.

El hombre señaló que tras enterarse de la situación fue a la Policía para pedir explicaciones sobre lo ocurrido, pues las fotos que han sido difundidas en las redes son las que le tomaron en la cárcel y si bien, le dijeron que no iba a haber problemas, teme que en otros departamentos lo quieran aprehender.

"No me van a detener aquí, pero qué va a pasar al interior del país porque trabajo con flota al interior del país, en cualquier momento me van a querer agarrar porque allí no me conocen ellos. Justo al día siguiente un policía me quería meter a la vagoneta", denunció el hombre.

Esta persona pide garantías para su libre circulación y ejercicio al derecho del trabajo.