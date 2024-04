Joel no explica qué hizo en 4 horas tras desaparición de Odalys; familia exige que sea trasladado a San Pedro

La familia de Odalys Vaquiata Quispe, quien desapareció el 30 de marzo en los Yungas, denuncia que Joel Pérez, pareja de Odalys, tiene cuatro contradicciones en sus declaraciones que no aclaran los hechos y pide que sea trasladado del centro de Reinserción de Qalahuma a la cárcel de San Pedro.

"Autoridades les pido justicia, que él venga a San Pedro porque él no es menor de edad, él es mayor y sabe lo que ha hecho, sus papás y abogados saben lo que ha hecho", dijo la madre de Odalys, Mabel Quispe, en medio de lágrimas, a Urgente.bo.

Pérez no logra explicar qué ocurrió en un lapso de al menos cuatro horas, tras la desaparición de Odalys, según la familia y las autoridades policiales. El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, indicó que tras las investigaciones presumen que este hombre pretende mostrarse como víctima cuando es el autor.

"Existen elementos de orden material y testifical que nos hacen presumir que esta no es más de lo que se llama una 'paravíctima', es decir, pretender ser víctima cuando en verdad es el autor. No podemos presumir esa circunstancia, me refiero la más lamentable, pero los elementos que logramos acumular, en definitiva, nos permite deslumbrar varios hechos", explicó

Pérez, de 25 años, es procesado por el delito de trata y tráfico de personas y actualmente guarda detención preventiva en Qalahuma, un centro que solo acepta a menores de edad. Determinación que fue cuestionada por la familia.

Según la juez fue enviado a ese centro por hacinamiento en San Pedro. Quispe asegura que Pérez sabe dónde está su hija. "Él puede acabar con mi dolor".

"Quiero que ese joven venga a San Pedro, ¿por qué está allá?, ¿por qué la juez ha dictado que esté en un centro de rehabilitación?, acaso hizo cualquier cosa, hizo desaparecer a mi hija", señaló.

Según la familia de la joven, los abogados del acusado tratan de obstruir la investigación que realiza la Policía. Además, recalca que ellos saben dónde está su hija. "Solo quiero encontrar a mi hija y ver dónde puedo llorar. Yo sé que son muchos días", dijo entre lágrimas.

"No entiendo por qué no quiere decir él o sus abogados que lo defienden (donde está Odalys). Obstruyen la investigación que hace la Policía, ellos obstruyen y reclaman. Ellos saben que su defendido es culpable", indicó Quispe.