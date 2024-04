Caso Odalys: ¿Mamá de Joel busca culpables? Amigo del principal sospechoso da nueva información

Al treceavo día de la desaparición de Odalys Vaquiata Quispe; Gabriel, el amigo de Joel Pérez, el principal sospechoso; se presentó a un medio de comunicación con nueva información, y dijo que la madre del acusado, al parecer busca culparlo.



Desde el 31 de marzo de esta gestión se busca el paradero de la joven madre, la Policía, Defensa Civil, Bomberos, canes especializados y la sociedad en general muestran su preocupación ante el caso.



Joel Pérez González, pareja de la joven desaparecida, es el principal sospechoso del caso por las contradicciones que presentó. Su madre, Betty González Choque, en anteriores días afirmó que su hijo no cometió tal hecho por el supuesto amor que le tenía a Odalys.



Este 12 de abril, Gabriel brindó declaraciones a la Red Bolivisión. Con preocupación expresó que no quiere ser señalado como posible culpable. Él relató lo que sucedió el día después de la desaparición de Odalys.



La madrugada del 1 de abril, Joel (el principal sospechoso), llamó a su amigo Gabriel para pedirle ayuda; esto después del decomiso del auto de Odalys, según las declaraciones.



"Joel me llama a las 4.40 de la madrugada, yo respondo a las 4.41, hablamos el lapso de dos minutos. Él me indica que tuvo problemas con el auto porque se lo habían decomisado por estado de ebriedad, él tenía miedo a sus papás y me dijo si podía venir a descansar a mi casa, yo le dije que sí", dijo Gabriel.



Alrededor de las 7.25 de la mañana, Joel se levantó asustado y preocupado, le pidió a Gabriel que lo acompañe a buscar a Odalys, pero el amigo se negó, sin embargo, para ayudarlo le prestó la moto que tenía.



"En el transcurso de cinco minutos a las 7.30 de la mañana, él ya estaba saliendo", expresó la nueva fuente.



En el transcurso del 1 de abril, Joel ya fue detenido por la Policía y Gabriel fue llamado a declarar, "sin ninguna ordenanza". Aun sin la citación, el nuevo involucrado fue a declarar y aseveró que el acusado principal dejó un maletín en su hogar.



Gabriel pensó que después de sus declaraciones acabó el proceso de investigación para él, no fue así, puesto que el pasado domingo 7 de abril la Policía allanó su domicilio. "Fui a hacer compras y me dicen que estaban allanando el domicilio".



De acuerdo al amigo del principal sindicado, él solo vio una vez a la joven desaparecida. "Me preguntan cómo conozco a Odalys, yo la conocí antes del censo en un evento".