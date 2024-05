Defensa abre investigación sobre el perro baleado en un regimiento militar de Santa Cruz

El viceministro de Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral, Augusto García, informó que se abrirá un sumario de investigación para determinar la participación de personal militar en el caso de maltrato al perro salchicha "Joni" que, según denuncia de su dueña, recibió dos balazos en instalaciones de la Escuela de Idiomas del Ejército en el departamento de Santa Cruz.







"Hemos observado que en las redes sociales circulan imágenes, donde no se ve de manera clara la participación de personal en el presunto hecho. No obstante, por esta falta de información se ha dispuesto el inicio de una investigación clara, de una investigación objetiva, para esclarecer y determinar si hubo o no participación de personal militar", indicó el viceministro, en conferencia de prensa.

"Pedimos públicamente a personas que tengan alguna prueba, información o indicio, sobre este hecho, que nos la puedan hacer conocer, de tal forma que nos ayuden a esclarecer el hecho", exhortó. García explicó que el sumario de investigación estará a cargo de la Unidad de Inspectoría del Ejército, dependencia a la que le corresponde ver los temas de violación de derechos.

"El juez sumariante verá, por pertinencia, realizar la convocatoria y citación a quienes irá llamando en la investigación", sostuvo.

El viceministro aseguró que la investigación también determinará el armamento utilizado para herir a "Joni" que, según la denuncia presentada, lo dejó paralítico, tras recibir dos impactos de bala: en la columna y la oreja. En las últimas horas, Alejandra Almaraz, dueña del perro salchicha, presentó una denuncia por maltrato cruel ante la Policía Forestal y de Protección al Medio Ambiente (Pofoma), por el hecho que habría ocurrido en instalaciones de la Escuela de Idiomas del Ejército.

Para llevar adelante la investigación, se convocó a la población a aportar con datos o información relevante sobre el caso, a través de la línea 2-610508.