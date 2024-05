Caso Odalys: Defensa de Joel rechaza hacer una pericia psicológica y argumenta que no se le puede obligar

En el marco de las investigaciones por la desaparición de Odalys Vaquiata, ha surgido una nueva polémica puesto que el principal sospechoso, Joel P., se niega a someterse a una pericia psicológica, cuyo objetivo sería determinar si dice la verdad.

José Luis Paredes, abogado del sospechoso, argumentó que, en virtud a la Constitución Política del Estado, "nadie puede ser obligado a someterse a ningún examen médico ni a laboratorio si no es con su consentimiento".

"Tenemos que respetar la Constitución", sostuvo.

Además, mencionó que la ciencia psiquiátrica y psicológica no ha llegado al nivel de descubrir con certeza si una persona miente o dice la verdad.

El abogado indicó que un psicólogo puede llegar a la conclusión de que Joel dice la verdad y que otro especialista podría tener otra opinión.

"La ciencia psiquiátrica y médica sólo tienen aproximaciones a la verdad, no tienen la verdad sobre las conclusiones de sus entrevistas o sus dictámenes o sus conversaciones con las personas que consideran dicen algo que es cierto o no. Ni siquiera en Estados Unidos con los métodos del polígrafo, con los métodos de descubrimiento la verdad se acercan a la verdad", acotó.

De parte de la familia de Odalys, el abogado Giovanni Gonzales consideró que Joel está obstaculizando la investigación con esa actitud.

"No se le está vulnerando, no se está violando derechos constitucionales", afirmó Gonzales, a tiempo de señalar que Joel no quiere someterse a la pericia solamente por capricho.

Sin embargo, mencionó que aún se tienen mecanismos legales que van a hacer que este ciudadano se someta al estudio.

Ya se cumplen casi dos meses de la desaparición de Odaliz. La joven fue vista por última vez cuando viajó a los Yungas junto a su pareja Joel.

El sospechoso niega haber cometido algún delito y afirma desconocer el paradero de Odalys, con quien habría tenido una discusión antes de su desaparición. Mientras se esclarece el caso, Joel cumple detención en el penal de Chonchocoro.

Para este martes debería haberse realizado la inspección ocular, pero fue suspendida por el estado de salud de la mamá de Odaliz, quien se encuentra afectada por esta situación.