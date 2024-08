Hallan sin vida en Entre Ríos a un hombre que fue secuestrado en el Chapare

La Policía halló este miércoles el cadáver de Guido A., de 35 años de edad, quien fue secuestrado el pasado viernes 2 de agosto cuando se dirigía a alimentar a sus peces junto con sus dos trabajadores en el municipio Entre Ríos del trópico de Cochabamba.

Entre los sospechosos del secuestro se encuentran aprehendido Juan G. V., quien presuntamente realizaba trabajos de vigilancia para la banda criminal que se dedica a los secuestros en el Chapare.

Durante los actos investigativos, la Policía logró recolectar la declaración de las personas del lugar donde ocurrió el secuestro, quienes informaron que días antes del hecho vieron un automóvil tipo Corolla de color rojo sospechoso por la zona.

Con los detalles del vehículo, los uniformados lograron interceptarlo cerca del peaje de Ivirgarzama, informó el coronel Freddy Medinaceli, director departamental de Cochabamba.

Según el jefe policial, el aprehendido está implicado en al menos tres casos de secuestros en el Chapare. Incluso señaló que se encontraba detenido y ahora está implicado en otro hecho similar.

"Como investigadores, no creemos en las coincidencias. No creemos que este sujeto haya estado de turista o visitando a familiares durante el fin de semana. No creemos que el vehículo rojo identificado por los pobladores en actitud sospechosa haya estado buscando algún lugar para comer", aseguró el director de la FELCC.

Asimismo, indicó que la hipótesis que sostienen es que este sujeto, por los antecedentes que tiene y la forma como que opera, estaba realizando el trabajo de seguimiento e incluso habría sido parte del secuestro. Se presume que cuatro personas cometieron el hecho.

El jefe policial también mostró su extrañeza de que la familia del ahora fallecido no haya presentado la denuncia de manera oportuna ni tampoco coadyuvado con los actos investigativos entregando el celular de la esposa, quien habría recibido llamadas de los secuestradores pidiendo montos de dinero que habrían sido entregados a los antisociales.

Pese a ello, el jefe policial señaló que continuaron los actos investigativos de oficio. El cuerpo de Guido fue hallado sin vida en un río de Entre Ríos, con impactos de arma de fuego, sin embargo, aún se aguardan los resultados de la autopsia médicolegal.