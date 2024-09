Juez dicta 30 días de detención preventiva para el autor del accidente que cobró la vida de un profesor

Este jueves 5 de septiembre se llevó a cabo la audiencia de Hugo C., donde el juez 4to de instrucción determinó 30 días de detención preventiva en el penal de San Antonio. Aunque se presentaron 12 riesgos procesales, ocho fueron desestimados, dejando solo tres latentes informó su abogado, Cristiano Tejada.



Hugo C., el conductor implicado en el accidente de tránsito que resultó en la muerte del profesor Roberto Condarco, se presentó voluntariamente el pasado martes en la oficina del abogado de la familia del fallecido. Durante su declaración, Hugo C. pidió disculpas a los familiares y expresó su disposición a resarcir los daños económicos ocasionados.

En un breve contacto con los medios de comunicación, Hugo C. justificó su fuga tras el accidente ocurrido el pasado 21 de agosto, afirmando que temía ser encarcelado y no volver a ver a su hijo. “Pensé en mi hijo de seis años. Esa noche, luego del accidente, pedí perdón, aunque no lo conocía (a Roberto)”, declaró.

El abogado de Hugo C., Christian Tejada, informó que su cliente se trasladó a Santa Cruz después del accidente y permaneció allí las últimas dos semanas. "Le aconsejamos que antes de entregarse a la Policía debía disculparse con la familia del fallecido. Por eso, coordinamos con la defensa de la familia para facilitar ese encuentro", explicó Tejada.

El accidente se produjo a las 11:30 de la mañana del 21 de agosto, cuando el profesor Condarco, quien se dirigía al Coliseo de la Costanera para llevar los carnets de los jugadores de su colegio, fue atropellado y perdió la vida en el lugar. Hugo C. huyó de la escena y había estado prófugo desde entonces.