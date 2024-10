Sentencian a 30 años de cárcel al feminicida de Elva

José R. G. C., de 45 años, imputado por el delito de feminicidio de Elva S. C. V., de 43 años, fue sentenciado este martes a 30 años de cárcel, luego de admitir su culpa y someterse a un proceso abreviado. Los familiares de la víctima señalaron que la condena no es suficiente.

Según el fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, el acusado reveló que asesinó a su pareja después de protagonizar una discusión y una pelea.

“El ahora sentenciado dijo que él le quitó un cuchillo a su pareja y la apuñaló en el cuello. Luego el hombre salió del inmueble llevándose a su hijo y se fue a la casa de sus padres”, informó.

Luego de su audiencia que se desarrolló este martes por la mañana en la Estación Policial Integral (EPI) Norte, José R. G. C. fue conducido a la cárcel de El Abra.

Mientras la víctima fue sepultada en el Cementerio General de Cochabamba.