Aguilera dice que hay autoridades implicadas en el asesinato de 5 personas en Chapare

Tras conocerse la tortura y el asesinato a cinco personas en la comunidad Pucamayo, en el trópico de Cochabamba, el viceministro de Régimen Interior de la Policía, Jhonny Aguilera, informó que tienen una lista de autoridades del área que aparentemente están implicadas en este hecho macabro.

“Tenemos otra lista de dirigentes que son alcaldes y subalcaldes del área y bueno primero vamos a detener a las personas que han actuado de carácter material”, dijo Aguilera, sin dar mayores detalles de las personas investigadas.

En relación a los sujetos que están implicados de forma directa en el asesinato, la autoridad dijo que existen cuatro personas identificadas, de las cuales, una ya está en calidad de aprehendida.

“Estamos realizando la operación allanando los domicilios. Vamos a lograr la detención de Juan A., Sergio P., y Juan C., quienes son los autores materiales del hecho”, explicó Aguilera.

Cristian Cerna, Tadashi Loroña, Trinidad Muñoz, Elisa Loroña y Juan Carlos Román, fueron asesinados por comunarios de Pucamayo, según el viceministro Aguilera.

Según Aguilera, todo tuvo que ver con Cristian Cerna, unexmilitar que fue dado de baja, el cual durante los bloqueos evistas ofreció armamentos militares a los comunarios de Pucamayo que se encontraban bloqueando en el sector de Parotani.

La investigación establece que los pobladores le dieron dinero a Cerna a cambio de las armas, sin embargo, éste no se las entregó ya que no las poseía, por lo que empezaron a comunicarse con él para que le haga la devolución del dinero, pero esto no sucedió.

Según la autoridad, las primeras personas que sufrieron estos vejámenes fueron Cerna y Loroña, el taxista que llevó a esta persona hasta esta comunidad.

El viceministro indicó que luego de que el taxista se comunicó con su esposa le pidió la suma de 27 mil bolivianos, monto que exigían los comunarios para supuestamente liberarlos, los cuales le piden que los lleve hasta el lugar.

La información establece que, pese a que el dinero fue llevado y entregado, las personas fueron asesinadas el mismo día que llegaron a Pucamayo por los pobladores y después enterrados en un lugar cercano.

Según los datos, cuatro de los asesinados fueron enterrados en una fosa común y el quinto sujeto fue llevado a otra zona, donde se le obligó a cavar su tumba.

200 policías están trabajando en la zona. Se encontró el lugar donde fueron victimados y se realiza allanamientos a diferentes domicilios.

Se abrió una investigación por el delito de asesinato, secuestro y otros.

"Se está procediendo al desentierro de los cuerpos. Estas personas fallecieron el mismo día de su retención", aseveró Aguilera.

Denunció que algunos comunarios buscan encubrir el delito y que varios participaron del asesinato.