Piden a la Policía cumplir su rol constitucional y volver al trópico

Por la falta de investigación de delitos, la alcaldesa de Villa Tunari, Segundina Orellana; el fiscal departamental, Osvaldo Tejerina, y algunos pobladores piden a la Policía retornar a los cinco municipios del trópico.



Orellana dijo que se envió varias notas al Comando Departamental de la Policía y al Ministerio de Gobierno para que la institución encargada de brindar seguridad a la población cumpla con su obligación en esa región del país.



“Hasta ahora no existe una respuesta a las notas que enviamos. En este momento, no está funcionando el Banco Unión por falta de seguridad. Es obligación de la Policía dar seguridad; ellos no necesitan garantías, nadie es un peligro aquí. Nosotros no somos como comentan”, sostuvo la autoridad municipal.



Por su parte, el fiscal departamental, Osvaldo Tejerina, informó que el 29 de noviembre solicitaron que la Policía se constituya en los municipios del trópico.



“Se ha hecho llegar la nota tanto al comandante departamental como al director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Nos han indicado que están (realizando) actividad investigativa desde Cochabamba, (cuando) la lucha contra el delito se debe llevar adelante de manera frontal y en el lugar de los hechos”, sostuvo.



Además, instó a no generar un manto de impunidad frente a los hechos de violencia.



Ayer, los afectados de una colisión múltiple ocurrido en el kilómetro 120 de la carretera a Santa Cruz señalaron que esperan desde el día anterior la llegada del personal de Tránsito.



Los uniformados se replegaron del trópico hace cinco semanas por amenazas de los pobladores.