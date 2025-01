Inundaciones. El desborde de ríos afectó casi toda la provincia Inquisivi, en La Paz. En Tupiza una torrentera casi se... Ver más Riadas destruyen viviendas en Quime y afectan cultivos y vías en tres regiones

Debilidades. La Policía y la Fiscalía solicitan imágenes de domicilios e instituciones para investigar los hechos... Ver más Faltan fondos para reparar cámaras de vigilancia y casi la mitad no opera