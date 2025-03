Aprehenden a sujeto acusado de violación en el caso Nadia

Álvaro V., señalado como el presunto responsable de la violación de la periodista Nadia Apaza, fue aprehendido este sábado y trasladado a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en la Ciudad Satélite, El Alto.

“Estamos aquí esperando que el fiscal emita la decisión y brinde los datos precisos. No se sabe su estado de aprehensión, pero fue sacado de su domicilio tras un mandato de allanamiento. Ingresó a su vivienda personal policial y se realizó el traslado a la FELCC, división de homicidios donde se encuentra”, dijo Abril Zapata, abogada la víctima a Urgente.bo.

Álvaro, quien había sido denunciado por la víctima en septiembre de 2024. La familia de Nadia ha señalado que la joven sufrió severos problemas emocionales a raíz del abuso y, lamentablemente, decidió quitarse la vida este viernes.

"Justo hoy (este viernes) nos enteramos de que mi hermana falleció. Yo no me encontraba en el lugar, pero mi mamá me llamó y me dijo que se ahorcó. Ella ya mostraba signos de depresión debido a la violación por parte del señor Álvaro", relató la hermana de la víctima.

La hermana explicó que la violación ocurrió en septiembre de 2024, cuando Álvaro, quien trabajaba junto a Nadia (como fotoperiodista) en un medio de comunicación, habría abusado sexualmente de ella. Nadia presentó las denuncias correspondientes ante la Policía, pero, según su familia, no recibió la atención ni el respeto adecuados.