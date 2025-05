Gobierno espera informe sobre boliviano muerto en Argentina

El Gobierno boliviano está a la espera del informe oficial sobre las causas de la muerte en Argentina del ciudadano Richard Flores Mercado, tras ser víctima de un ataque violento con características xenófobas. Entre tanto, los residentes bolivianos en ese país protestaron y exigen procesar al responsable del hecho, según reporte de ANF.



“A la fecha se esperan los informes forenses respectivos para tener certezas de las causas de su muerte, lo que conocemos es que habría tenido un incidente con su vehículo, posteriormente habría sufrido algunas agresiones que se ven en los videos que han circulado por las redes sociales y falleció en circunstancias que debe aclararse”, informó el viceministro de Gestión Consular, Fernando Pérez.



Mientras, con pancartas y mensajes “No al racismo”, decenas de compatriotas se movilizaron en el vecino país y exigieron que la persona que lo agredió sea procesada por la justicia. Aunque cuestionaron que los testigos de nacionalidad boliviana no hayan intervenido en la agresión.



“Es una lástima lo que ha pasado, una gran mayoría nos discrimina, queremos justicia y tiene que ir a la cárcel el responsable de la muerte de Richard. También llamo a la reflexión a la colectividad, hay muchos bolivianos que estaban viendo que lo estaba golpeando y no hicieron nada, se hubiera evitado una muerte”, afirmó uno de los manifestantes.



El 3 de mayo Richard Flores fue víctima de un ataque xenófobo y fue golpeado en la mejilla izquierda a la altura de la mandíbula por parte de un ciudadano argentino que le gritaba, “porque no volvés a tu país”. El hecho fue registrado en un video que se difundió en redes sociales.