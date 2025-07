Cansada de avasallamientos, una víctima advierte hacer lo mismo con el predio del hijo del presidente

En medio de la desesperación por el avasallamiento de su propiedad en el departamento de Santa Cruz, hasta con el secuestro de su esposo, una mujer productora advirtió que si el Gobierno no hace nada al respecto, ella misma juntará personas para avasallar el predio del hijo del presidente Luis Arce, denominado "Adán y Eva", para que aprenda lo que se siente.

Melissa es esposa del dueño del predio Santa Rita, en el norte cruceño. Dijo que han sufrido en cinco ocasiones el avasallamiento de sus tierras y que los autores del sector intercultural tienen vínculos gubernamentales. Demandó que el Gobierno haga algo al respecto y cumplas las órdenes de aprehensión que existen contra los cabecillas avasalladores.

"Espero que lo vea el hijo del presidente Arce y decirle que 'Adán y Eva', su propiedad que todo el mundo la conoce hoy en día por todo lo que pasó. Si estos malparidos no desocupan la propiedad Santa Rita, yo personalmente me voy a encargar de juntar a todingos los dueños de los predios que están avasallados y vamos a ir a hacerle la misma porquería que hacen. Vamos a ir a avasallar 'Adán y Eva' con todinga a la gente, para que vean estos desgraciados qué es lo que se siente ser avasallado, para que aprendan y tomen un poco de su propio veneno, porque eso es lo que son: un veneno y son una lacra para esta sociedad", dijo Melissa en La Mañana en Directo de ERBOL.

Según denuncias e investigaciones periodísticas, el predio "Adán y Eva" fue comprado por Rafael Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, gracias a préstamos bancarios millonarios, cuestionados debido a que se los otorgaron a pesar de su juventud y falta de experiencia en el rubro agrario.

La mujer denunció que los grupos de avasalladores actúan subvencionados por el Gobierno, puesto que se manejan incluso en un vehículo incautado, además de que su líder mayor es Esteban Alavi, ejecutivo intercultural del "arcismo" y candidato a senador por el MAS. Dijo que, incluso, personas con mandamiento de aprehensión tienen fotos con el candidato del MAS y exministro Eduardo Del Castillo.

Aseveró que el Gobierno no tiene poder y es débil, a tal punto que no hace nada contra los avasalladores y les tiene miedo. "Lo que necesitamos es que el Gobierno se ponga los pantalones y deje de tener miedo, porque en el último operativo estaba el señor Jhonny Aguilera y también estaba otro político, y Esteban Alavi llamaba para amenazarlo a ellos y a su familia. Entonces ellos están bajo el control de la gente de abajo, no pueden hacer nada. El león se le salió de control. En un Gobierno totalmente débil y sin poder".

Enfatizó que los avasalladores no son gente pobre, sino que operan con drones y cuentan con ametralladoras, pistolas y escopetas.

En el último hecho, denunció que los avasalladores entraron con armas a la propiedad y dispararon contra su esposo y el encargado del predio. Afirmó que incluso fue secuestrado en esas circunstancias.