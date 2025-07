Ven que linchamientos en el trópico están ligados a narcos y crimen organizado

A dos semanas del linchamiento de dos personas en la zona del trópico, el domingo pasado la Fiscalía confirmó otra muerte, la de Richard García, cuyo cadáver fue hallado calcinado y con muestras de tortura en la localidad de Ivirgarzama, junto a su camioneta, también quemada.

Tanto la Fiscalía como la Policía descartaron la existencia de otra víctima en Ivirgarzama. El caso continúa en investigación por el Ministerio Público y se busca establecer e identificar a los responsables del linchamiento de esta persona.

Para la experta en temas de seguridad, Gabriela Reyes, el tema de los linchamientos en el trópico de Cochabamba tiene una estrecha relación con la actividad del narcotráfico en general y la presencia del crimen organizado en esa zona. “La extrema violencia que ejercen los responsables con sus víctimas es también una señal que envían, ya sea por venganza o advertencia a grupos rivales”, dijo Reyes.

Para la experta, hay un manto de impunidad hacia el crimen organizado en el trópico y es “inadmisible es que la Policía pida garantías para su presencia en el trópico. Es cómo pedir permiso a los criminales para hacer cumplir la ley”, aseguró Reyes.

Aunque para la experta sí hay presencia policial y militar en la zona porque los operativos antinarcóticos continúan. “Pero hay una incapacidad de la Policía que permite que los actos delictivos se desborden”, dijo Reyes.

Según el informe de la Fiscalía, la víctima tenía antecedentes por robo y presumen que el vehículo que conducía era indocumentado, ya que la placa que se halló en la zona no le correspondía. “Se ha realizado un trabajo técnico del chasis de la camioneta, la misma que no reporta, o sea no tiene un propietario, no tiene registro en el RUAT de Bolivia, por lo que presumimos que sería una camioneta indocumentada”, dijo Vanderley Flores, director de la Felcc.

Reyes compara al trópico con otros lugares como Llallagua, municipio conocido como “México chico”, donde se campea el narcotráfico, el contrabando y los ajustes de cuentas y lugares similares donde el denominador común es la ausencia de Estado.

“En estos casos lo que las autoridades deben hacer es asumir su rol e imponer autoridad y no esperar garantías o pedir permiso a nadie”, dijo. Reyes ve también que hay dejadez en el Gobierno porque ya están de salida en el ejercicio del poder y prefieren no arriesgarse, pese a que lo datos sobre la presencia del crimen organizado son suficientes. “Prefieren no resolver los problemas”, dijo.