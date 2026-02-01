Interceptan en Brasil una avioneta con matrícula boliviana que transportaba droga

Las autoridades de Brasil interceptaron una aeronave ilícita con matrícula boliviana que en su interior llevaba droga. Según el informe, inicialmente esta nave fue detectada el sábado en Paraguay y después de que el piloto se vio descubierto, fugó rumbo a la frontera.

Aunque, de acuerdo al informe, en la tarde del sábado las autoridades de Brasil sí lograron la captura, según Unitel.

Esta aeronave tiene matrícula boliviana (CP 298) e incluso en la parte de atrás tiene los colores de la bandera tricolor: rojo, amarillo y verde.

Fotografías muestran que la aeronave estaba repleta de paquetes envueltos con bolsas de color verde, que, en su interior, según las autoridades tenían la cocaína.

Tras el aterrizaje, la nave estaba rodeada por otras tres aeronaves denominadas 'supertucanes'. Aunque, en el lugar no encontraron al piloto, que se fugó a pie por una zona boscosa, detalla Unitel.

Un fuerte contingente de Policías de Brasil se movilizó a la zona para poder investigar el hecho.