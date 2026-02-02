Armada destruye cinco balsas y desaloja campamentos vinculados a la minería ilegal en áreas protegidas

Publicado el 02/02/2026 a las 13h18
La Dirección General de Capitanías de Puerto (DGCP) informó que en tres operativos realizados entre el 29 y el 31 de enero se destruyeron cinco balsas rústicas y se desalojaron campamentos dedicados a la minería ilegal en ríos y zonas protegidas del Parque Nacional Madidi y Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi.

"En el río Toromonas se han destruido tres y en el arroyo Lindero,se han destruido dos. Son cinco en total. Son balsas rústicas, no son balsas de gran envergadura, pero de igual forma realizan la contaminación de los ríos. Y en la parte del río Beni en Rurrenabaque ha ejecutado el desalojo de cuatro campamentos", informó el director general de Capitanías de Puerto, Juan Carlos Cuevas Moya.

El primer operativo se ejecutó el 29 de enero en el río Tejeque, dentro de la Reserva Madidi. En esta intervención, personal de Capitanías de Puerto y del SERNAP detectó cuatro campamentos, de los cuales tres eran semimecanizados y uno manual.

Según el reporte, se procedió al desalojo, al decomiso de equipos y herramientas y a la entrega de lo incautado a la autoridad competente.

El segundo operativo se ejecutó el 30 de enero en el río Toromona, afluente del río Madre de Dios, en la región amazónica del departamento de La Paz, con participación de efectivos de la Capitanía de Puerto Menor "Heath".

Durante el patrullaje fluvial, se procedió a la incineración de tres "carancheras", que funcionaban como pequeñas dragas, utilizadas para el lavado de oro y al comiso de alfombras presuntamente empleadas en la extracción ilegal del mineral, en presencia de personeros de la AJAM y la Fiscalía.

El tercer operativo se desarrolló en la Reserva Manuripi, en el afluente denominado Arroyo Lindero, donde se encontraron dos artefactos similares que estaban abandonados. En ese caso, se procedió a inutilizarlos y a decomisar el material disponible en el área.

