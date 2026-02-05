Buscan al agresor que dejó en coma a adolescente tras boxeo

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 05/02/2026 a las 9h10
ESCUCHA LA NOTICIA

La Fiscalía de Santa Cruz emitió una orden de aprehensión contra Pablo Mendoza, de 25 años, señalado como el presunto responsable de agredir a un adolescente de 15 años durante una práctica de boxeo tipo sparring, hecho que dejó al menor en estado de coma y actualmente internado en terapia intensiva  en Santa Cruz.

La información fue confirmada a Red Uno por Pedro Javier Calcina Cuéllar, abogado defensor de la víctima, quien indicó que la determinación se tomó luego de revisar el expediente en dependencias del Ministerio Público.

“Se ha verificado que ya existe una orden de aprehensión para el señor Pablo Mendoza. Es la persona que se observa en los videos difundidos en redes sociales donde están realizando el sparring”, señaló el jurista.

Según Calcina, las imágenes muestran que el adolescente se encontraba en evidente desventaja física y que, pese a ello, continuaron los golpes. 

La investigación, que ya está en manos de la fiscalía, se centra en tres puntos alarmantes que agravan la situación jurídica de los involucrados, según Red Uno:

Apuestas Ilegales, testigos presenciales habrían asegurado que el evento del día de la tragedia contaba con cruce de apuestas monetarias, lo que transforma la práctica deportiva en un delito penal.

Reclutamiento sin consentimiento, el entrenador es acusado de llevar a menores de edad a combatir contra adultos sin el permiso de sus padres y bajo engaños.

Abandono y fuga, mientras el menor permanece en terapia intensiva, el hombre que boxeó contra él ese día se encuentra prófugo. Los familiares del entrenador, por su parte, han cortado comunicación con los padres de la víctima.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
"Nada está descartado": Costa y Villegas reabren la puerta para que Martins vuelva a la Verde
2
El fin del tratado para reducir armas estratégicas amenaza con una nueva carrera nuclear
3
Es oficial: Marcelo Martins regresa a la Selección para el repechaje rumbo al Mundial
4
Caso “maletas”: videos revelan contacto entre juez , Rojas y empleados de Aduana
5
Fonplata destina $us 1.000 millones para impulsar el crecimiento económico de Bolivia

Lo más compartido

1
EEUU y Colombia “trabajan” en cooperación contra el tráfico de drogas, declara Donald Trump
2
YPFB garantiza estándares de la gasolina mediante la verificación de mezclas en refinerías
3
Medina: “Hay una base para ponernos a planear unos Juegos de la calidad que Odebo exige”
4
El TED analiza 25 demandas para inhabilitar a candidatos en Cochabamba
5
Precios, alcance y velocidad, ¿hay diferencias entre los servicios de Starlink y otras empresas?

Más en Seguridad

05/02/2026
Suspenden al juez Hebert Zeballos tras proceso interno y vínculos con el caso “maletas”
El Consejo de la Magistratura de Santa Cruz suspendió al juez Hebert Zeballos Domínguez, tras un proceso disciplinario abierto por irregularidades en el...
Ver más
04/02/2026
Rescatan a 26 ranas gigantes y aprehenden a tres personas por comercializar sus ancas como plato gourmet
El Ministerio Público y la Policía Boliviana rescataron ranas gigantes del lago Titicaca en la comunidad de Huatajata, del departamento de La Paz, tras...
Ver más
El asesinato a tiros de Rubén López Quiroz, de 36 años, hecho ocurrido la tarde del martes en la localidad de Valle Sacta, destapó nuevamente la violenta disputa entre organizaciones criminales que...
Ver más
04/02/2026
Vinculan con banda de Nabor a persona acribillada en el trópico
Una mujer que estaba secuestrada desde el 1 de febrero en el municipio cruceño de Yapacaní fue liberada luego de que su familia pagó $us 30.000.
Ver más
03/02/2026
Mujer secuestrada en Yapacaní fue liberada tras el pago de $us 30 mil
La fiscalía del departamento de Tarija confirmó ayer que el asesinato de Mauricio Aramayo, ocurrido el 8 de enero, fue planificado y que los sicarios fueron contratados presuntamente por un sujeto de...
Ver más
03/02/2026
Fiscal asegura que aprehendió al autor de muerte de Aramayo
La Dirección General de Capitanías de Puerto (DGCP) informó que en tres operativos realizados entre el 29 y el 31 de enero se destruyeron cinco balsas rústicas y se desalojaron campamentos dedicados...
Ver más
02/02/2026
Armada destruye cinco balsas y desaloja campamentos vinculados a la minería ilegal en áreas protegidas
En Portada
05/02/2026 Seguridad
Suspenden al juez Hebert Zeballos tras proceso interno y vínculos con el caso “maletas”
El Consejo de la Magistratura de Santa Cruz suspendió al juez Hebert Zeballos Domínguez, tras un proceso disciplinario abierto por irregularidades en el...
vista
05/02/2026 País
Choferes de La Paz advierten con ir al paro debido al conflicto de combustible de mala calidad
Los choferes del sector sindicalizado y libre de La Paz se han movilizado este jueves y advierten con entrar en paro desde el lunes, en demanda de atención del...
vista
05/02/2026 País
Lanzan plan integral para la seguridad en el Carnaval de Oruro
El Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía presentó las medidas que ha adoptado, en alianza con varias reparticiones y empresas...
vista
05/02/2026 Economía
YPFB importará crudo y apunta a reactivar operaciones en sus refinerías
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció la importación de crudo con el fin de incrementar la capacidad de operaciones en las refinerías...
vista
05/02/2026 Economía
El préstamo del Banco Mundial de $us 200 millones es destinado al bono Pepe
El Directorio Ejecutivo del Grupo Banco Mundial aprobó este jueves un préstamo de 200 millones de dólares "para apoyar los esfuerzos del Estado Plurinacional...
vista
05/02/2026 Fútbol
Es oficial: Marcelo Martins regresa a la Selección para el repechaje rumbo al Mundial
Marcelo Martins vuelve al fútbol. Desde la dirigencia de Oriente Petrolero y la Federación Boliviana de Fútbol confirmaron que el delantero saldrá del retiro...
vista
Actualidad
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, señaló la noche de este jueves que...
Ver más
05/02/2026 Economía
Tras investigación, YPFB reporta hallazgo de “combustible desestabilizado en algunos tanques”
El Consejo de la Magistratura de Santa Cruz suspendió al juez Hebert Zeballos Domínguez, tras un proceso disciplinario...
Ver más
05/02/2026 Seguridad
Suspenden al juez Hebert Zeballos tras proceso interno y vínculos con el caso “maletas”
El Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía presentó las medidas que ha adoptado, en alianza...
Ver más
05/02/2026 País
Lanzan plan integral para la seguridad en el Carnaval de Oruro
El Banco de Desarrollo (Fonplata) destinará $us 1.000 millones para proyectos estratégicos alineados con la agenda de...
Ver más
05/02/2026 Economía
Fonplata destina $us 1.000 millones para impulsar el crecimiento económico de Bolivia
Deportes
Marcelo Martins vuelve al fútbol. Desde la dirigencia de Oriente Petrolero y la Federación Boliviana de Fútbol...
Ver más
05/02/2026 Fútbol
Es oficial: Marcelo Martins regresa a la Selección para el repechaje rumbo al Mundial
La falta de gol en los últimos siete amistosos que disputó la Selección boliviana ha generado que tanto el presidente...
Ver más
05/02/2026 Fútbol
"Nada está descartado": Costa y Villegas reabren la puerta para que Martins vuelva a la Verde
Después de coronarse campeón en el Annual Lewis Drug Pro que finalizó el domingo en Estados Unidos, el boliviano...
Ver más
05/02/2026 Multideportivo
Boliviano Conrrado Moscoso se confirma entre los tres mejores raquetbolistas del mundo
“No puedo modificar lo que establece el Comité Ejecutivo de la Odebo, lo que sí puedo decirle (a Acción de La Prensa)...
Ver más
05/02/2026 Multideportivo
Medina: “Hay una base para ponernos a planear unos Juegos de la calidad que Odebo exige”
Doble Click
La fiesta del Jueves de Compadres que se celebra hoy no es exclusiva de Bolivia; también se la vive en otros países...
Ver más
05/02/2026 Cultura
Carnaval. El Jueves de Compadres, una tradición que no es exclusiva de Bolivia
El Consejo de Administración de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia FC-BCB) comienza a ejecutar cambios...
Ver más
04/02/2026 Cultura
Cambios. Dos historiadores potosinos asumirán dirección de Casa de Moneda
Desde Bad Bunny hasta Joni Mitchell, los artistas aprovecharon la noche más importante de la música para alzar la voz...
Ver más
03/02/2026 Espectáculos
Premios. “Fuera ICE”: Los Grammy se convierten en escenario de protesta
El Pasaje Portales fue mejorado por la Alcaldía y reabierto al público la noche del jueves, el objetivo de los trabajos...
Ver más
01/02/2026 Vida
Pasaje Portales. La ciudad restrena un remozado espacio peatonal y recreativo