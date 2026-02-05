Buscan al agresor que dejó en coma a adolescente tras boxeo

La Fiscalía de Santa Cruz emitió una orden de aprehensión contra Pablo Mendoza, de 25 años, señalado como el presunto responsable de agredir a un adolescente de 15 años durante una práctica de boxeo tipo sparring, hecho que dejó al menor en estado de coma y actualmente internado en terapia intensiva en Santa Cruz.

La información fue confirmada a Red Uno por Pedro Javier Calcina Cuéllar, abogado defensor de la víctima, quien indicó que la determinación se tomó luego de revisar el expediente en dependencias del Ministerio Público.

“Se ha verificado que ya existe una orden de aprehensión para el señor Pablo Mendoza. Es la persona que se observa en los videos difundidos en redes sociales donde están realizando el sparring”, señaló el jurista.

Según Calcina, las imágenes muestran que el adolescente se encontraba en evidente desventaja física y que, pese a ello, continuaron los golpes.

La investigación, que ya está en manos de la fiscalía, se centra en tres puntos alarmantes que agravan la situación jurídica de los involucrados, según Red Uno:

Apuestas Ilegales, testigos presenciales habrían asegurado que el evento del día de la tragedia contaba con cruce de apuestas monetarias, lo que transforma la práctica deportiva en un delito penal.

Reclutamiento sin consentimiento, el entrenador es acusado de llevar a menores de edad a combatir contra adultos sin el permiso de sus padres y bajo engaños.

Abandono y fuga, mientras el menor permanece en terapia intensiva, el hombre que boxeó contra él ese día se encuentra prófugo. Los familiares del entrenador, por su parte, han cortado comunicación con los padres de la víctima.