Dictan 90 días de detención preventiva para boxeador que tuvo sparring con joven que acabó en terapia intensiva

Seguridad
AGENCIAS
Publicado el 06/02/2026 a las 17h51
La justicia determinó 90 días de detención preventiva para Pablo R.M.V., de 25 años, acusado de participar en un sparring que dejó a un adolescente de 15 años en terapia intensiva, según el reporte del fiscal Alberto Hurtado, según Unitel. 



Además de Pablo R.M.V., otros dos boxeadores que tuvieron sparrings previos con el menor recibieron medidas sustitutivas y deberán pagar una fianza de Bs 10.000.



La medida fue asumida luego de que la Fiscalía presentara indicios de que la pelea de práctica, registrada el 31 de enero en un gimnasio de la capital cruceña, pudo constituir un intento de homicidio.



Según la Fiscalía, Pablo R.M.V. está siendo investigado por "homicidio en grado de tentativa", tras el sparring que fue captado por cámaras de seguridad del gimnasio, material que ahora constituye evidencia central en la investigación penal que busca esclarecer las circunstancias del hecho.

