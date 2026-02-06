Dictan 90 días de detención preventiva para boxeador que tuvo sparring con joven que acabó en terapia intensiva

Al menos siete personas perdieron la vida y varias resultaron heridas tras el embarrancamiento de un ómnibus de transporte público ocurrido la tarde del jueves en el municipio de Mocomoco, provincia... Ver más Tragedia en La Paz: Bus cae a un barranco y deja varios muertos y heridos

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y representantes del Ministerio Público investigan dos nuevos casos de feminicidio, los cuales elevan a seis los casos registrados... Ver más Tras crimen en Cochabamba, suman 6 feminicidios en 2026

El Consejo de la Magistratura de Santa Cruz suspendió al juez Hebert Zeballos Domínguez, tras un proceso disciplinario abierto por irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Ver más Suspenden al juez Hebert Zeballos tras proceso interno y vínculos con el caso “maletas”