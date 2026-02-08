La Fiscalía investiga el feminicidio de una mujer hallada sin vida tras acudir a un yatiri en El Alto

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 08/02/2026 a las 11h35
ESCUCHA LA NOTICIA

El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó hoy que se investiga el segundo Feminicidio del departamento, la víctima fue identificada como Salomé A.T.A., de 49 años de edad, quien fue encontrada sin vida ayer sábado, luego de acudir a un yatiri en la ciudad de El Alto. La mujer estaba reportada como desaparecida, desde el 3 de febrero de 2026, el principal sospechoso es Magno Y.Q. de 43 años, de oficio yatiri, quien fue imputado y enviado con detención preventiva al penal de San Pedro.

“La desaparición de la víctima se investigó, en primera instancia, por el delito de Trata de Personas, posteriormente se inició la búsqueda hasta que fue encontrada este sábado sin vida, en la zona denominada Siete Lagunas de Alto Milluni, donde se trasladó el Equipo Multidisciplinario de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida, para efectuar la colección de indicios genéticos, biológicos y materiales. Asimismo, el médico del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), luego de realizar la autopsia, determinó como causa de muerte asfixia mecánica por sofocación y estrangulamiento, además de presentar signos de agresión sexual, por ello, se recalificó el delito a feminicidio”, explicó Torrez.

De acuerdo a los antecedentes, Salomé salió de su domicilio de la ciudad de El Alto, el 3 de febrero de 2026, con el objetivo de acudir a una cita con Magno, quien se desempeña como yatiri, para realizarse un trabajo de limpieza espiritual. A partir de ese día, no regresó a su casa y su teléfono se encontraba apagado, luego de enviar mensajes de texto incoherentes a su hija, quien la buscó sin éxito, por ello, junto a su familia, fueron a la casa del yatiri y ante sospechas realizaron la aprehensión por particulares.

El sábado 7 de febrero, un vecino de la zona Alto Milluni, encontró el cuerpo de una mujer y reportó a la Policía que llegó al lugar donde se encontró, entre sus pertenencias, una cédula de identidad, que la identifica como Salomé A.T.A.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
El Órgano Electoral avanza hacia su consolidación institucional y blindaje
2
Rodrigo Paz cumple tres meses de gestión con más de $us 8 000 millones en financiamiento internacional
3
Tacachi, el municipio con 1.287 habitantes, tiene tres postulantes para alcalde
4
A más población, los municipios tienen más concejales, según la ley
5
El contrabando a la inversa del gas licuado reaviva el comercio en Perú

Lo más compartido

1
28 establecimientos de Oruro reciben Certificación de Calidad gestionada por el Ministerio de Turismo
2
Carnaval. Venecia vive su legendaria fiesta durante más de dos semanas
3
El programa de misiles de Irán no es negociable, según canciller iraní
4
Alcaldía de Cochabamba: propuestas y desafíos en juego
5
Gobierno crea el “seguro solidario” para resarcir daños por la gasolina de mala calidad

Más en Seguridad

08/02/2026
Policía ofrece garantías a candidatos que denuncian amenazas en el trópico
Ante denuncias de amenazas contra candidatos del trópico de Cochabamba, ayer hubo una reunión en la Brigada Parlamentaria con la presencia del comandante...
Ver más
08/02/2026
Refuerzan seguridad en distintos puntos de la ciudad por el Carnaval
El comandante departamental de la Policía Boliviana, coronel Alejandro Basto, informó ayer que se ejecutan operativos de control y seguridad en mercados,...
Ver más
La justicia determinó 90 días de detención preventiva para Pablo R.M.V., de 25 años, acusado de participar en un sparring que dejó a un adolescente de 15 años en terapia intensiva, según el reporte...
Ver más
06/02/2026
Dictan 90 días de detención preventiva para boxeador que tuvo sparring con joven que acabó en terapia intensiva
Un aparatoso accidente de tránsito se registró durante las primeras horas de este viernes luego de que un vehículo cayera dentro de un edificio y dejara a una persona herida.
Ver más
06/02/2026
Problema con una rampa provoca la caída de un vehículo en estacionamiento subterráneo
La Policía Rural reportó un hecho de tránsito en la localidad de Mocomoco del departamento de La Paz, cuyo saldo preliminar es de siete fallecidos.
Ver más
06/02/2026
Registran al menos siete fallecidos por accidente de bus en Mocomoco
Al menos siete personas perdieron la vida y varias resultaron heridas tras el embarrancamiento de un ómnibus de transporte público ocurrido la tarde del jueves en el municipio de Mocomoco, provincia...
Ver más
06/02/2026
Tragedia en La Paz: Bus cae a un barranco y deja varios muertos y heridos
En Portada
08/02/2026 Cochabamba
Alcaldía de Cochabamba: propuestas y desafíos en juego
La ciudad de Cochabamba, en plena carrera electoral para elegir a su nueva autoridad municipal, vive un momento clave de propuestas y confrontación de ideas....
vista
08/02/2026 Cochabamba
¿Cafetería para gatos? CatpuCcino, impulsa cariño y la adopción de los felinos
Antes de ser una cafetería, CatpuCcino es un acto de amor. Un lugar donde gatos que alguna vez fueron abandonados hoy encuentran abrigo. Este espacio, ubicado...
vista
08/02/2026 País
Observan que no existe paridad de género en las candidaturas a cargos ejecutivos
Un análisis del Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer sobre las candidaturas rumbo a las elecciones subnacionales 2026 revela que, si bien la...
vista
08/02/2026 País
Tacachi, el municipio con 1.287 habitantes, tiene tres postulantes para alcalde
Las elecciones subnacionales en el departamento de Cochabamba evidencian marcadas diferencias entre municipios con escasa población y aquellos con mayor...
vista
08/02/2026 Cochabamba
“No al plagio”: Bolivia defiende sus danzas folklóricas ante el mundo
La Organización Boliviana de Defensa y Difusión del Folklore (Obdefolk) realizó la XV versión de los Encuentros Mundiales de Danzas 100 % bolivianas, evento...
vista
08/02/2026 País
A más población, los municipios tienen más concejales, según la ley
En Cuchumuela (Villa Gualberto Villarroel), que cuenta con 3.822 habitantes, postulan Carlos Ramírez Almendras (PDC), Luciano Torrico Claros (MTS) y Alan...
vista
Actualidad
Antes de ser una cafetería, CatpuCcino es un acto de amor. Un lugar donde gatos que alguna vez fueron abandonados hoy...
Ver más
08/02/2026 Cochabamba
¿Cafetería para gatos? CatpuCcino, impulsa cariño y la adopción de los felinos
Ante denuncias de amenazas contra candidatos del trópico de Cochabamba, ayer hubo una reunión en la Brigada...
Ver más
08/02/2026 Seguridad
Policía ofrece garantías a candidatos que denuncian amenazas en el trópico
El presidente Rodrigo Paz cumple este 8 de febrero tres meses de gestión, período en el que su gobierno ha centrado en...
Ver más
08/02/2026 País
Rodrigo Paz cumple tres meses de gestión con más de $us 8 000 millones en financiamiento internacional
El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó hoy que se investiga el segundo Feminicidio del...
Ver más
08/02/2026 Seguridad
La Fiscalía investiga el feminicidio de una mujer hallada sin vida tras acudir a un yatiri en El Alto
Deportes
En un partido en el que pasó de todo y hasta hubo una interrupción del juego por cuatro minutos, como consecuencia de...
Ver más
08/02/2026 Fútbol
San Antonio elimina a Guabirá y clasifica a los cuartos de final
Aurora fue más efectivo en el choque que tuvo con la U de Vinto, al que le ganó por 2-1 en el estadio Félix Capriles y...
Ver más
08/02/2026 Fútbol
Aurora vence a U de Vinto y pasa a otra fase
En un partido en el que pasó de todo y hasta hubo una interrupción del juego por cuatro minutos, como consecuencia de...
Ver más
08/02/2026 Fútbol
San Antonio elimina a Guabirá y clasifica a los cuartos de final
Más allá que la competencia oficial inició este miércoles, los Juegos Olímpicos de invierno Milán-Cortina d’Ampezzo...
Ver más
06/02/2026 Multideportivo
Se inauguraron los Juegos Olímpicos de invierno
Doble Click
La historia de la educación pública en Bolivia se inicia con un decreto emitido por Simón Bolívar cuatro meses después...
Ver más
08/02/2026 Cultura
Cinco colegios bicentenarios y la educación pública en Bolivia
Goteras en los techos, chorreras en salas de la segunda planta y necesidad de intervención urgente es el diagnóstico...
Ver más
06/02/2026 Cultura
Alerta. La Casa Nacional de Moneda está en condición patrimonial crítica
La fiesta del Jueves de Compadres que se celebra hoy no es exclusiva de Bolivia; también se la vive en otros países...
Ver más
05/02/2026 Cultura
Carnaval. El Jueves de Compadres, una tradición que no es exclusiva de Bolivia
El Consejo de Administración de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia FC-BCB) comienza a ejecutar cambios...
Ver más
04/02/2026 Cultura
Cambios. Dos historiadores potosinos asumirán dirección de Casa de Moneda