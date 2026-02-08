La Fiscalía investiga el feminicidio de una mujer hallada sin vida tras acudir a un yatiri en El Alto

El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó hoy que se investiga el segundo Feminicidio del departamento, la víctima fue identificada como Salomé A.T.A., de 49 años de edad, quien fue encontrada sin vida ayer sábado, luego de acudir a un yatiri en la ciudad de El Alto. La mujer estaba reportada como desaparecida, desde el 3 de febrero de 2026, el principal sospechoso es Magno Y.Q. de 43 años, de oficio yatiri, quien fue imputado y enviado con detención preventiva al penal de San Pedro.

“La desaparición de la víctima se investigó, en primera instancia, por el delito de Trata de Personas, posteriormente se inició la búsqueda hasta que fue encontrada este sábado sin vida, en la zona denominada Siete Lagunas de Alto Milluni, donde se trasladó el Equipo Multidisciplinario de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida, para efectuar la colección de indicios genéticos, biológicos y materiales. Asimismo, el médico del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), luego de realizar la autopsia, determinó como causa de muerte asfixia mecánica por sofocación y estrangulamiento, además de presentar signos de agresión sexual, por ello, se recalificó el delito a feminicidio”, explicó Torrez.

De acuerdo a los antecedentes, Salomé salió de su domicilio de la ciudad de El Alto, el 3 de febrero de 2026, con el objetivo de acudir a una cita con Magno, quien se desempeña como yatiri, para realizarse un trabajo de limpieza espiritual. A partir de ese día, no regresó a su casa y su teléfono se encontraba apagado, luego de enviar mensajes de texto incoherentes a su hija, quien la buscó sin éxito, por ello, junto a su familia, fueron a la casa del yatiri y ante sospechas realizaron la aprehensión por particulares.

El sábado 7 de febrero, un vecino de la zona Alto Milluni, encontró el cuerpo de una mujer y reportó a la Policía que llegó al lugar donde se encontró, entre sus pertenencias, una cédula de identidad, que la identifica como Salomé A.T.A.