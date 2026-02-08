Policía ofrece garantías a candidatos que denuncian amenazas en el trópico

Ante denuncias de amenazas contra candidatos del trópico de Cochabamba, ayer hubo una reunión en la Brigada Parlamentaria con la presencia del comandante departamental de la Policía Boliviana, Alejandro Basto; el presidente de la Brigada Parlamentaria , Israel Mérida; el diputado Nelson Rojas y otros, encuentro en el que se anunciaron medidas de acción y seguridad durante el proceso electoral.



El comandante Basto aseguró que la Policía Boliviana está dispuesta a atender cualquier inquietud o requerimiento de seguridad de los candidatos, en el marco de su rol de proteger a la sociedad y garantizar el cumplimiento de la ley.



Ante posibles amenazas, instó a realizar la denuncia correspondiente. “En caso de cualquier amenaza, ¿qué tienen que hacer? Denunciar la amenaza. ¿Dónde deben denunciar? Ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), para identificar a la persona que hace la amenaza, porque es un delito y está quebrantando la normativa”, manifestó.



Asimismo, informó que la Policía viene impartiendo recomendaciones de seguridad para que la población cuente con un plan de reacción ante eventuales ataques. Señaló que estas acciones forman parte de la educación en seguridad y la cultura ciudadana, las cuales se imparten en el departamento y se extenderán de manera proactiva a otras regiones del país.



En tanto, el diputado por la región del Trópico, Nelson Rojas, del sector cocalero, señaló que en esta etapa electoral existen numerosos candidatos de distintos partidos que se postulan en la región para las elecciones subnacionales, por lo que pidió controles y seguimiento durante todo el proceso electoral para garantizar la seguridad de las distintas fuerzas políticas.

Dos denuncias



Asimismo, informó que hasta el momento se registraron dos denuncias por amenazas. “Han recibido llamadas de amenazas. Yo, particularmente, he pasado por esta situación y no quisiera que ninguno de mis compañeros de los diferentes partidos pueda vivirlo, afirmó.



Rojas explicó que los candidatos fueron objeto de amenazas graves. “Son amenazas de diferentes formas: quemar su casa, atacar a su familia, expulsarlos e incluso hacerlos desaparecer”, detalló.



El diputado indicó que en esta etapa del proceso electoral debe primar el ejercicio de la democracia y que se debe garantizar que los candidatos puedan participar sin temor a represalias.

Ofrecen un clima de seguridad

Las elecciones subnacionales 2026 en Bolivia están previstas para el domingo 22 de marzo, jornada en la que la ciudadanía boliviana elegirá a alcaldes, gobernadores, asambleístas y concejales.



Al respecto, el diputado por la región del Trópico, Nelson Rojas, afirmó que en el Chapare participan entre cinco y seis fuerzas políticas en las elecciones subnacionales, por lo que aseguró que se garantizarán las campañas electorales en un clima de respeto y seguridad, con el fin de que el proceso se desarrolle sin ningún inconveniente.