UMOPAR y FELCN destruyen laboratorios y fábricas de droga en Villa Tunari

Un operativo conjunto de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y la Unidad de Patrullaje Móvil y Rural (UMOPAR) informó sobre la destrucción de dos laboratorios de cristalización de cocaína, nueve fábricas móviles de pasta base y la inutilización de una pista clandestina en el municipio de Villa Tunari, en el trópico de Cochabamba.

El director nacional de la FELCN, Franz Cabrera, informó que la infraestructura intervenida estaba destinada a la producción sostenida de droga para el tráfico internacional. “La infraestructura destruida contaba con áreas de procesamiento, secado, prensado y almacenamiento, además de generadores eléctricos y capacidad logística para operar de forma continua”, detalló la autoridad.

Los comunarios alertaron a las autoridades sobre una avioneta que intentaba aterrizar en la pista clandestina, lo que permitió su huida. Pese a ello, los efectivos continuaron con el despliegue por vía fluvial y terrestre, logrando ubicar los laboratorios río abajo tras aproximadamente dos horas de navegación y asegurando el perímetro hasta el amanecer debido a las condiciones climáticas y la falta de señal telefónica.

En el rastrillaje posterior, los uniformados hallaron bolsas enterradas con cocaína base, una sustancia blanquecina pendiente de análisis y grandes volúmenes de precursores químicos, además de otros insumos para la elaboración de droga. En el primer laboratorio intervenido se aprehendió a dos personas y se decomisaron dos armas de fuego.

Por su parte, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, destacó el impacto económico de la operación. “Cada laboratorio destruido reduce la capacidad de producción de droga destinada a mercados internacionales. Vamos a continuar con operaciones sostenidas para desarticular estas redes”, afirmó. Según estimaciones preliminares, la afectación total al narcotráfico alcanza los 2,5 millones de dólares, incluyendo la destrucción de más de 880 kilos de cocaína.