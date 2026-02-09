El Alto: Detención preventiva para el "yatiri" acusado de feminicidio

El "yatiri" acusado como el principal responsable de la muerte de una mujer, quien fue reportada como desaparecida en la ciudad de El Alto, fue enviado al penal de San Pedro con detención preventiva.

La Fiscalía informó que el caso fue tipificado como feminicidio. "Como Ministerio Público procedimos a tipificar el delito como feminicidio", informó Sarina Guardia, fiscal de Delitos Contra la Vida.

Guardia señaló que el acusado fue aprehendido y que la autoridad judicial determinó su reclusión preventiva por tres meses en el penal de San Pedro, mientras continúan las investigaciones.

La fiscal explicó que, de acuerdo con los resultados de la autopsia, la víctima, identificada como Salomé, fue abusada sexualmente y que la causa de la muerte fue asfixia mecánica.

"Las pericias, como ha mencionado la investigación, establecen que se consumieron bebidas alcohólicas dentro del domicilio. La víctima fue puesta en un estado de vulnerabilidad para posteriormente abusar de ella", puntualizó la fiscal.

El cuerpo sin vida de una mujer, de 49 años, fue hallado este sábado en la zona de Siete Lagunas, de El Alto. Luego de que la víctima fuera reportada como desaparecida desde el 3 de febrero, día en que salió de su domicilio para asistir a una cita con un "yatiri".