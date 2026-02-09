Viceministro descarta bases de la DEA en Bolivia y afirma que la ayuda será informativa y logística

ERBOL
Publicado el 09/02/2026 a las 14h38
El viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó que la cooperación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) se limitará al intercambio de información, apoyo logístico y recursos económicos, descartando la presencia de personal extranjero o la instalación de bases en territorio boliviano.

"La gente teme que vayan a estar los americanos en territorio, eso no va a suceder. Es un tema más de cooperación de logística, de inteligencia y de recursos económicos", informó la autoridad en el programa La Mañana en Directo por ERBOL.

Justiniano explicó que el soporte contempla la provisión de materiales y asistencia técnica, y la probable aplicación de estudios de confiabilidad al personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).

Señaló que estas acciones buscan fortalecer la labor operativa y facilitar un intercambio de información fluido con países vecinos y con la cooperación internacional, sin reparos.

El viceministro añadió que Bolivia también comparte información con la cooperación internacional sobre los operativos antidroga ejecutados por la FELCN.

En ese marco, informó que en los primeros 90 días de gestión se incautaron 5,3 toneladas de sustancias controladas, lo que representa un 10% más que en la gestión anterior. Además, se registraron 609 personas aprehendidas, 203 vehículos secuestrados y 96 inmuebles incautados.

