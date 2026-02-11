Aprehenden a pastor peruano acusado de estupro tras abstenerse a declarar

AGENCIAS
Publicado el 11/02/2026 a las 17h23
El pastor peruano Marco Núñez del Arco fue aprehendido luego de presentarse a su audiencia de declaración por la presunta comisión del delito de estupro agravado, un segundo proceso penal que le inició la Fiscalía porque supuestamente mantuvo una relación sentimental con su prima hermana, cuando esta era menor de edad.

Núñez del Arco llegó la tarde de este miércoles ante instancias de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) ante la citación de la Fiscalía.

Sin embargo, pese a que horas antes dijo que acudiría a declarar, guardó silencio y ahora será puesto a disposición de las autoridades para que se defina su situación, mientras se llevan adelante las indagaciones del caso.

11/02/2026
Gobierno desmiente huelga de hambre de Laura Rojas en Palmasola
El Ministerio de Gobierno desmintió este miércoles que la exdiputada Laura Rojas haya iniciado una huelga de hambre en el Centro de Rehabilitación Palmasola,...
11/02/2026
Matan a otra mujer en La Paz, suman 8 feminicidios en 2026
Con signos de violencia fue hallado debajo de un catre el cuerpo sin vida de Elsa, de 34 años de edad. El hecho se reportó el lunes, en la comunidad Catavi, en...
Una mujer de 34 años fue hallada sin vida debajo de una cama en un domicilio de la comunidad de Catavi, en el municipio de Laja, departamento de La Paz. La Policía investiga el caso como feminicidio...
10/02/2026
Feminicidio en Laja: hallan a una mujer apuñalada
En el marco del plan de operaciones denominado “Tormenta II”, unidades de Umopar Chapare y Umopar Oriente, bajo la conducción del director general de la Fuerza Especial de Lucha contra el...
10/02/2026
Umopar destruye pistas y fábricas de cocaína en el trópico de Cochabamba
Se destruyeron dos grandes laboratorios de cristalización, nueve fábricas móviles, precursores químicos y una pista clandestina. Se estima una afectación al narcotráfico en más de $us 2,6 millones
09/02/2026
Operativo ‘Tormenta II' en Villa Tunari concluye con incautación de casi una tonelada de cocaína
El viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó que la cooperación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) se limitará al intercambio de...
09/02/2026
Viceministro descarta bases de la DEA en Bolivia y afirma que la ayuda será informativa y logística
