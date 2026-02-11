Aprehenden a pastor peruano acusado de estupro tras abstenerse a declarar

El pastor peruano Marco Núñez del Arco fue aprehendido luego de presentarse a su audiencia de declaración por la presunta comisión del delito de estupro agravado, un segundo proceso penal que le inició la Fiscalía porque supuestamente mantuvo una relación sentimental con su prima hermana, cuando esta era menor de edad.

Núñez del Arco llegó la tarde de este miércoles ante instancias de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) ante la citación de la Fiscalía.

Sin embargo, pese a que horas antes dijo que acudiría a declarar, guardó silencio y ahora será puesto a disposición de las autoridades para que se defina su situación, mientras se llevan adelante las indagaciones del caso.