Gobierno desmiente huelga de hambre de Laura Rojas en Palmasola

El Ministerio de Gobierno desmintió este miércoles que la exdiputada Laura Rojas haya iniciado una huelga de hambre en el Centro de Rehabilitación Palmasola, en Santa Cruz, luego de que versiones difundidas en redes sociales generaran preocupación y confusión, según un reporte de Red Uno.







A través de un comunicado oficial, la Dirección General de Régimen Penitenciario calificó la información como "totalmente falsa" y aseguró que se realizó una verificación inmediata para esclarecer el hecho.







Según el reporte institucional, personal de seguridad acudió al pabellón femenino PC-2, donde Rojas cumple detención preventiva, y tomó contacto directo con ella.







Durante la inspección, se constató que la exlegisladora se encontraba desarrollando sus actividades con normalidad e incluso compartía el almuerzo con una visita, descartando cualquier medida de protesta.







"Se verificó que la privada de libertad mantiene una rutina normal y no presenta signos de huelga de hambre", señala el documento oficial.







Las autoridades lamentaron la difusión de información no confirmada y recordaron la importancia de contrastar fuentes antes de compartir este tipo de versiones, ya que pueden generar alarma innecesaria en la población y en los familiares de los internos.







Finalmente, Régimen Penitenciario reiteró que se mantiene el monitoreo permanente de las personas privadas de libertad para garantizar su integridad y el respeto a sus derechos.