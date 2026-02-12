Aprehenden a pastor Núñez por caso de presunto estupro

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 12/02/2026 a las 8h27
El pastor evangélico, Marco Núñez del Arco, fue aprehendido la tarde de ayer luego de presentarse ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y acogerse a su derecho al silencio dentro de una investigación por presunto estupro y violencia familiar.

Núñez acudió a dependencias policiales tras una citación emitida por el Ministerio Público. 

Sin embargo, pese a que previamente había anunciado en conferencia de prensa que declararía y negó las acusaciones en su contra, decidió no prestar su declaración informativa. Tras ello, fue aprehendido y será puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional, que definirá su situación legal mientras avanzan las indagaciones.

Contra jóvenes

El caso se abrió a raíz de denuncias que lo señalan por presuntos hechos de abuso cometidos contra dos jóvenes. Una de las denunciantes afirmó que los hechos habrían ocurrido cuando ella era menor de edad; la otra, según los antecedentes, también habría sido adolescente al momento de los presuntos abusos. La Fiscalía investiga los delitos de estupro y violencia familiar y doméstica.

En medio de la polémica, se conoció que la iglesia “Dios Con Nosotros” decidió apartar temporalmente a Núñez de sus funciones como líder mientras se desarrollan las investigaciones.

Horas antes de su comparecencia, el pastor sostuvo públicamente que las acusaciones responden a “intereses y mentiras” y aseguró que se sometería a la justicia. Asimismo, trascendió que se solicitó la activación de una alerta migratoria en su contra.

