Golpe al narcotráfico: incautan 16 avionetas en el Beni

Seguridad
EL DEBER
Publicado el 13/02/2026 a las 23h19
El departamento del Beni fue escenario de uno de los mayores golpes contra la logística aérea del narcotráfico. En operativos simultáneos ejecutados entre el 11 y 12 de febrero, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) logró incautar y precintar 16 avionetas, decomisar combustible de aviación y aprehender a cinco personas, con una afectación económica que supera los $us 17,7 millones.

Sandro Peñarrieta Flores, comandante de Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) de Beni, informó que las acciones estuvieron orientadas a desarticular la estructura logística aérea utilizada por organizaciones criminales para el transporte de sustancias controladas, bajo dirección funcional del Ministerio Público.

Operación “Sicuri”: 11 aeronaves precintadas

El principal despliegue se realizó en el Aeropuerto Germán Quiroga Guardia, en San Borja, donde efectivos de Umopar Beni allanaron seis hangares presuntamente vinculados al narcotráfico.

Como resultado, 11 avionetas fueron secuestradas y precintadas para peritajes de microaspirado, además del decomiso de 1.500 litros de avgas almacenados de manera clandestina.

Según la estimación oficial, solo esta intervención generó un daño económico de $us 17.412.916.

Puerto Varador: cuatro aprehendidos 

En un segundo operativo, el Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales Amazonía intervino en Puerto Varador, donde aprehendió a cuatro ciudadanos bolivianos y secuestró 120 litros de avgas, un camión que transportaba una avioneta en proceso de desmantelación y sin matrícula, una vagoneta sin placas, un revólver calibre 38 con 15 municiones, además de Bs 30.000 y 270.000 pesos argentinos.

La afectación económica en este caso segundo caso fue estimada en $us 341.300, según informó Peñarrierta.

13/02/2026
Envían a la cárcel a los tres exfuncionarios de Aduana que alertaron del caso “maletas”
Los tres exfuncionarios son acusados de omitir los controles de 31 maletas que fueron retiradas por la exdiputada Laura Rojas.
13/02/2026
"Voy a acompañar hasta el final a mi esposo"; responde Desirée Durán tras la aprehensión de su pareja
La ex miss Bolivia y esposa del pastor peruano denunciado por estupro, Marco Núñez Del Arco se pronunció en las redes sociales asegurando que apoyará a su...
La justicia determinó este viernes enviar a la cárcel con detención preventiva al pastor evangélico Marco Núñez del Arco por 180 días por una segunda denuncia de estupro que presentó en su contra una...
13/02/2026
Dictan detención para el pastor denunciado de estupro agravado
Un grupo de conscriptos y un suboficial fueron aprehendidos en Uyuni, Potosí, tras ser sorprendidos, presuntamente, desmantelando piezas del histórico cementerio de trenes de la localidad.
13/02/2026
Aprehenden a militares por presunto robo de piezas del cementerio de trenes en Uyuni
Tras instalarse la audiencia cautelar del pastor peruano Maro Antonio Núñez del Arco, el juez de Villa Primero de Mayo de Santa Cruz determinó este viernes declarar la audiencia en reserva.
13/02/2026
Santa Cruz: Juez declara en reserva la audiencia del pastor peruano
Para hoy a las 8:45 horas, fue fijada la audiencia cautelar en la que se definirá la situación jurídica del pastor evangélico Marco Antonio Núñez del Arco por los presuntos delitos de estupro...
13/02/2026
Piden 150 días de detención para Núñez, hoy es su audiencia
13/02/2026 País
Oruro se prepara para recibir a 52 conjuntos en el Carnaval en honor a la Virgen del Socavón
La ciudad de Oruro, conocida como la tierra del amor y del Carnaval, se alista para recibir a visitantes nacionales e internacionales que presenciarán el paso...
13/02/2026 País
Presidente Paz realiza la tradicional ch’alla en la Casa Grande
El presidente Rodrigo Paz Pereira encabezó este viernes la tradicional ch’alla en la Casa Grande del Pueblo y expresó sus deseos para que la población disfrute...
13/02/2026 Economía
Índice de riesgo país de Bolivia cae a menos de 500 puntos en tres meses de gobierno de Paz
El índice de riesgo país de Bolivia continúa en descenso y este viernes se ubicó por debajo de los 500 puntos básicos, informó el ministro de Economía y...
13/02/2026 País
Transporte Libre levanta bloqueos en la carretera Cochabamba-Santa Cruz, irá al diálogo
El sector del Transporte Libre de Cochabamba decidió este viernes levantar los bloqueos instalados en carreteras hacia Santa Cruz y otras regiones del oriente...
13/02/2026 Seguridad
Golpe al narcotráfico: incautan 16 avionetas en el Beni
El departamento del Beni fue escenario de uno de los mayores golpes contra la logística aérea del narcotráfico.
13/02/2026 Seguridad
Envían a la cárcel a los tres exfuncionarios de Aduana que alertaron del caso “maletas”
Los tres exfuncionarios son acusados de omitir los controles de 31 maletas que fueron retiradas por la exdiputada Laura Rojas.
