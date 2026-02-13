Golpe al narcotráfico: incautan 16 avionetas en el Beni

El departamento del Beni fue escenario de uno de los mayores golpes contra la logística aérea del narcotráfico. En operativos simultáneos ejecutados entre el 11 y 12 de febrero, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) logró incautar y precintar 16 avionetas, decomisar combustible de aviación y aprehender a cinco personas, con una afectación económica que supera los $us 17,7 millones.

Sandro Peñarrieta Flores, comandante de Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) de Beni, informó que las acciones estuvieron orientadas a desarticular la estructura logística aérea utilizada por organizaciones criminales para el transporte de sustancias controladas, bajo dirección funcional del Ministerio Público.

Operación “Sicuri”: 11 aeronaves precintadas

El principal despliegue se realizó en el Aeropuerto Germán Quiroga Guardia, en San Borja, donde efectivos de Umopar Beni allanaron seis hangares presuntamente vinculados al narcotráfico.

Como resultado, 11 avionetas fueron secuestradas y precintadas para peritajes de microaspirado, además del decomiso de 1.500 litros de avgas almacenados de manera clandestina.

Según la estimación oficial, solo esta intervención generó un daño económico de $us 17.412.916.

Puerto Varador: cuatro aprehendidos

En un segundo operativo, el Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales Amazonía intervino en Puerto Varador, donde aprehendió a cuatro ciudadanos bolivianos y secuestró 120 litros de avgas, un camión que transportaba una avioneta en proceso de desmantelación y sin matrícula, una vagoneta sin placas, un revólver calibre 38 con 15 municiones, además de Bs 30.000 y 270.000 pesos argentinos.

La afectación económica en este caso segundo caso fue estimada en $us 341.300, según informó Peñarrierta.