Santa Cruz: Juez declara en reserva la audiencia del pastor peruano

Tras instalarse la audiencia cautelar del pastor peruano Maro Antonio Núñez del Arco, el juez de Villa Primero de Mayo de Santa Cruz determinó este viernes declarar la audiencia en reserva.

"El juez ha declarado en reserva la audiencia del pastor", informó María Inés Galvis, representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDHB), tras salir del juzgado.

Esta jornada, Núñez, quien fue aprehendido por presunto estupro agravado y violencia familiar y/o doméstica, fue trasladado a su audiencia cautelar en relación con la segunda denuncia presentada en su contra. El pastor tiene otra denuncia y también es acusado por delitos similares.

La audiencia se desarrolla con la presencia del acusado y su defensa técnica, mientras que el abogado de la denunciante participa de forma virtual, debido a que la víctima se encuentra en Perú. También intervienen la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la autoridad judicial.

El Ministerio Público y activistas adelantaron que solicitarán la detención preventiva por 180 días, argumentando riesgos procesales y la gravedad de los hechos denunciados. Se prevé que la autoridad judicial emita su resolución una vez concluida la fundamentación de las partes.