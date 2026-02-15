Un hombre muere tras recibir 10 puñaladas en La Paz; su hijastro es el principal sospechoso

Un hombre de 47 años perdió la vida en La Paz después de recibir al menos diez puñaladas en el pecho, presuntamente a manos de su hijastro de 27 años, quien fue aprehendido por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

El hecho ocurrió en la zona Sur de la ciudad, tras una discusión entre la víctima y el agresor. Según el informe del subcomandante departamental de la Policía de La Paz, coronel Juan Javier Salgueiro, la víctima regresó a su hogar después de un evento social, donde había consumido bebidas alcohólicas en compañía de su pareja.

El agresor, quien se encontraba sobrio al momento del ataque, relató que la discusión se originó por presuntos maltratos de su padrastro hacia su madre, lo que habría desencadenado la agresión.

Tras el suceso, los efectivos de la FELCC procedieron al levantamiento legal del cadáver, mientras el Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes. El presunto autor permanece aprehendido mientras se definen su situación jurídica y las causas exactas del crimen.

El caso es investigado y se espera que las autoridades emitan más detalles en las próximas horas.