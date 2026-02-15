Ministro Oviedo condena agresión a periodista y reafirma garantías para el ejercicio periodístico

Mediante un comunicado oficial difundido la tarde de este domingo, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo Huerta, expresó su profunda preocupación y enérgica condena por el atentado contra la vida de un periodista ocurrido el pasado 12 de febrero en la ciudad de El Alto.

En el pronunciamiento, la autoridad señaló que el hecho constituye una grave agresión contra el gremio periodístico y una amenaza directa a la libertad de prensa y de expresión, principios fundamentales del sistema democrático.

"Este repudiable acto de violencia atenta no solo contra un trabajador de la prensa, sino contra el derecho de la sociedad a estar informada", indica el documento, en el que se reafirma el compromiso del Gobierno de garantizar condiciones seguras para el ejercicio periodístico en el país.

Asimismo, el ministro informó que se instruyó a las instancias competentes coadyuvar en las investigaciones hasta identificar y sancionar a los responsables del ataque. "No permitiremos que este atroz suceso quede en la impunidad", remarca el comunicado.

La autoridad también expresó su solidaridad con el periodista afectado, su familia y las organizaciones de prensa a nivel nacional, reconociendo el valor del periodismo boliviano en el fortalecimiento del Estado de derecho.

"Proteger a la prensa es proteger la democracia misma", concluye el pronunciamiento oficial.