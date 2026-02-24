Investigan red narco que usa Viru Viru para tráfico de hachis

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 24/02/2026 a las 8h40
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) trabaja de manera conjunta con la Administración de Control de Drogas (DEA) para desarticular una red que utiliza la ruta Miami-Santa Cruz para el tráfico de hachis, una variante de la marihuana mucho más concentrada, informó el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano.

El Gobierno  instruyó una investigación de alcance internacional tras el hallazgo de un cargamento inédito de sustancias controladas en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, el viernes.

El viceministro explicó que el cargamento incautado no corresponde a la marihuana convencional que circula en la región. Se trata de una “marihuana de lujo”, que se caracteriza por ser una sustancia pastosa y extremadamente concentrada y tiene un valor similar al precio de la cocaína”, indicó Justiniano.

En tanto, el comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana, Sergio Lora, instruyó otra investigación para esclarecer el traslado de esa carga a través de Transportes Aéreos Bolivianos (TAB).

Lora  explicó que el objetivo es identificar el origen de los envíos y las posibles responsabilidades dentro de la cadena logística internacional.

“Se ha instruido la apertura de una investigación exhaustiva orientada a establecer la responsabilidad de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras”, afirmó Lora. El comandante aclaró que la FAB y TAB no tienen participación en actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico y remarcó que la empresa estatal se dedica exclusivamente al transporte de carga.

