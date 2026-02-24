Rossana, representante de Bolivi en Viña del Mar, recibió un disparo en la cabeza, el sospechoso es su esposo

AGENCIAS
Publicado el 24/02/2026 a las 9h10
Rossana Marín pasa uno de los momentos más complejos de su vida. La cantante que representó a Bolivia en el festival Viña del Mar en 2012, en Chile, lucha por su vida, según Unitel. 



Su pareja le disparó en la cabeza el martes de Carnaval y desde ese día está internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de una clínica de La Paz.



La mujer fue víctima de un intento de feminicidio. Su esposo, un músico del género folklórico, disparó un arma de fuego que le provocó un traumatismo cráneo encefálico.



"Lo que pido es que me apoyen, por favor, Rossana está en coma, está destrozado todo su cerebro, un hemisferio, no sabemos si va a aguantar, si va a batallar las secuelas que vengan después si es que Diosito permite que viva", señaló su madre Roxana Marín.



El principal sindicado del caso es su esposo, quien fue enviado a la cárcel con detención preventiva.



Según los informes policiales, la pareja tuvo una discusión que derivó en un forcejeo durante el cual el hombre efectuó el disparo contra su pareja.



La madre recuerda con mucha nostalgia la participación de Rossana en el festival chileno. "Hemos trabajado por la patria, mi hijita ha representado al país, siempre lleva en alto el rojo, amarillo y verde", señaló.



Dos niños de 4 y 10 años quedaron bajo el cuidado de la madre de la víctima. "No están yendo a la escuela", contó.



La familia de la artista activó una campaña para cubrir los gastos médicos.



"Pido a la sociedad y a todos los músicos que puedan ayudar con todo lo que puedan, porque cada día es un tormento los gastos médicos", señaló.



Rossana Marín formó parte de la agrupación folclórica Voces Morenas.

 

