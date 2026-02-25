Jhonny Fernández pasó la noche en la Felcc, policía lo sacó de la clínica

Seguridad
AGENCIAS
Publicado el 25/02/2026 a las 10h24
ESCUCHA LA NOTICIA

El alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, durmió anoche en celdas de la FELC debido a que la policía lo condujo a este recinto tras ser dado de alta de una clínica privada a donde fue trasladado después de que declaró por el caso “pavimento fantasma”.

Su abogado, Fabio Joffré, informó que el alcalde presentaba un “cuadro severo de influenza”, motivo por el cual fue asistido en el centro de salud antes de su remisión a dependencias policiales.

La aprehensión se produjo por disposición judicial, tras que Fernández prestara declaración ante el Ministerio Público por el denominado caso “pavimento”.

En el mismo proceso declaró el secretario municipal de Obras Públicas, Sergio Luna, sobre quien también pesaba una orden de aprehensión; sin embargo, el funcionario abandonó las oficinas del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (Delcc) tras brindar su testimonio.

La denuncia fue presentada por el concejal y candidato, Manuel “Mamén” Saavedra, con respaldo de un informe de la Contraloría General del Estado, que observa obras de asfaltado presuntamente registradas como concluidas y pagadas al 100%, pese a no estar totalmente ejecutadas.

Saavedra señaló que se trataría de entre 11 y 16 proyectos que no cumplen con los requisitos contractuales. Por ejemplo, un tramo de 2,4 kilómetros donde quedaron sin asfaltar alrededor de 40 metros. Desde la Alcaldía sostienen que el informe no es concluyente y que corresponde presentar descargos. En tanto, el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, anticipó que se solicitará detención preventiva por 180 días por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

 

Tus comentarios

Lo más leído

1
Altares, tratamiento renal y el salmo 91: el último escondite de “El Mencho” en Jalisco, México
2
La COB amenaza con medidas por decreto que limita funciones de Lara
3
El TSE remitirá a la Fiscalía denuncias de ciudadanos sobre falsas militancias
4
Aumenta la infestación de mosquitos en el eje metropolitano de Cochabamba
5
Implementan sistema digital para reducir las filas en los hospitales

Lo más compartido

1
¿Tu celular realmente aguanta tu ritmo? La durabilidad se vuelve clave al elegir un smartphone
2
Fiscalía imputa a Franklin Flores por presunta corrupción con la planta piscícola del Lago Titicaca
3
Jhonny Fernández pasó la noche en la Felcc, policía lo sacó de la clínica
4
México está en vilo tras el operativo militar para atrapar a ‘El Mencho’
5
Luis Vega ofrece disculpas tras comentario que generó polémica en redes

Más en Seguridad

25/02/2026
Hallan $us 100 mil falsos y detienen a una mujer durante control policial
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) secuestró 100.000 dólares falsificados durante un operativo de control realizado en el municipio de...
Ver más
25/02/2026
Una mujer cae del piso 11 de un edificio judicial en Cochabamba
Una mujer de aproximadamente 50 años perdió la vida este miércoles tras caer del piso 11 del edificio Edificio Pinto Palace, ubicado sobre la calle Jordán,...
Ver más
La Fiscalía confirmó este miércoles a la red UNITEL que solicitará 180 días de detención preventiva para el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, por el caso pavimento, en el que se...
Ver más
25/02/2026
Fiscalía pedirá 180 días de detención preventiva para el alcalde Jhonny Fernández
El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó este martes que el Ministerio Público, en audiencia cautelar, pedirá la detención preventiva del alcalde del municipio cruceño, Jhonny...
Ver más
25/02/2026
¿Qué es el caso pavimento y por qué la Fiscalía pide cárcel para Jhonny Fernández?
El taxista que fue atracado en Pirke el fin de semana, Roger Paichucama, de 25 años, con una violencia brutal lucha por su vida en una clínica, donde los médicos extreman sus esfuerzos para evitar un...
Ver más
25/02/2026
Taxista atracado en Pirke lucha por su vida y una turba golpeó a los asaltantes
La Fiscalía de La Paz ha presentado imputación formal contra el exgerente de Emapa, Franklin Flores, por delitos de presunta corrupción en el proyecto de la planta piscícola en el Lago Titicaca, la...
Ver más
24/02/2026
Fiscalía imputa a Franklin Flores por presunta corrupción con la planta piscícola del Lago Titicaca
En Portada
25/02/2026 País
Confederación de Choferes abandona diálogo con el Gobierno por el combustible defectuoso
Habiéndose sentido burlados por la inasistencia del Ministro de Hidrocarburos, los dirigentes de la Confederación de Choferes de Bolivia abandonaron este...
vista
25/02/2026 Seguridad
Fiscalía pedirá 180 días de detención preventiva para el alcalde Jhonny Fernández
La Fiscalía confirmó este miércoles a la red UNITEL que solicitará 180 días de detención preventiva para el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny...
vista
25/02/2026 Seguridad
¿Qué es el caso pavimento y por qué la Fiscalía pide cárcel para Jhonny Fernández?
El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó este martes que el Ministerio Público, en audiencia cautelar, pedirá la detención preventiva...
vista
25/02/2026 País
Lara aún desconoce del "poder de la ALP" y no tiene en claro las funciones de un Vicepresidente
En las últimas horas, el vicepresidente Edmand Lara afirmó que con el Decreto Supremo 5552 le "quitaron" sus atribuciones como autoridad y que, ante esta...
vista
25/02/2026 Cochabamba
Aumenta la infestación de mosquitos en el eje metropolitano de Cochabamba
Las autoridades de salud del departamento de Cochabamba alertaron sobre el incremento de la infestación vectorial en el eje metropolitano, una situación que...
vista
25/02/2026 Mundo
"Acabamos con uno de los peores líderes del narco": Donald Trump sobre "El Mencho"
Entre gritos y sombrerazos, el presidente estadounidense Donald Trump dio ayer un discurso sobre el estado de la Unión que convirtió en un acto de campaña...
vista
Actualidad
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) secuestró 100.000 dólares falsificados durante un operativo...
Ver más
25/02/2026 Seguridad
Hallan $us 100 mil falsos y detienen a una mujer durante control policial
En las últimas horas, el vicepresidente Edmand Lara afirmó que con el Decreto Supremo 5552 le "quitaron" sus...
Ver más
25/02/2026 País
Lara aún desconoce del "poder de la ALP" y no tiene en claro las funciones de un Vicepresidente
Una mujer de aproximadamente 50 años perdió la vida este miércoles tras caer del piso 11 del edificio Edificio Pinto...
Ver más
25/02/2026 Seguridad
Una mujer cae del piso 11 de un edificio judicial en Cochabamba
Habiéndose sentido burlados por la inasistencia del Ministro de Hidrocarburos, los dirigentes de la Confederación de...
Ver más
25/02/2026 País
Confederación de Choferes abandona diálogo con el Gobierno por el combustible defectuoso
Deportes
El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, presentó ayer un anteproyecto de Ley de Incentivo al Deporte que...
Ver más
25/02/2026 Multideportivo
Paz presenta anteproyecto de la Ley de Incentivo al Deporte con cero impuesto
La convocatoria de Marcelo Martins a la Selección Nacional es inminente. El “Matador” ya se entrena en Oriente...
Ver más
25/02/2026 Fútbol
Martins será convocado a la Verde aunque Villegas aún tiene algunas dudas
El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, anunció ayer que la Selección Nacional jugará...
Ver más
24/02/2026 Fútbol
La Selección jugará ante Trinidad y Tobago antes del repechaje
Después de que la Federación Boliviana de Básquetbol (FBB), a través de la Comisión Técnica oficializó la “suspensión...
Ver más
24/02/2026 Multideportivo
Surge un nuevo conflicto en el basquetbol por la suspensión de la LiboFem y apelaciones
Tendencias
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Feliz Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos, en el Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
En el Día Internacional del Gato, lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos
Doble Click
"Somos amigos tú y yo, caray", así despidieron a David Santalla, el consagrado actor boliviano que este martes fue...
Ver más
24/02/2026 Cultura
"No te olvidaremos": Multitudinario y emotivo adiós a David Santalla
El destacado actor y humorista David Santalla será sepultado hoy a las 11:45 en el Cementerio General de La Paz, en el...
Ver más
24/02/2026 Cultura
Cientos de personas rinden homenaje a David Santalla que será sepultado hoy
Los restos del artista David Santalla son velados desde la noche del domingo en el Teatro Municipal de La Paz. Santalla...
Ver más
23/02/2026 Cultura
Santalla recibirá homenajes esta noche y mañana será enterrado en el Cementerio General
Comenzó a hacer reír a desconocidos cuando tenía una decena de años y aunque ese talento de humorista es lo más...
Ver más
23/02/2026 Cultura
David Santalla. Tres generaciones disfrutaron de su humor y talento