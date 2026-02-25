Jhonny Fernández pasó la noche en la Felcc, policía lo sacó de la clínica

El alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, durmió anoche en celdas de la FELC debido a que la policía lo condujo a este recinto tras ser dado de alta de una clínica privada a donde fue trasladado después de que declaró por el caso “pavimento fantasma”.

Su abogado, Fabio Joffré, informó que el alcalde presentaba un “cuadro severo de influenza”, motivo por el cual fue asistido en el centro de salud antes de su remisión a dependencias policiales.

La aprehensión se produjo por disposición judicial, tras que Fernández prestara declaración ante el Ministerio Público por el denominado caso “pavimento”.

En el mismo proceso declaró el secretario municipal de Obras Públicas, Sergio Luna, sobre quien también pesaba una orden de aprehensión; sin embargo, el funcionario abandonó las oficinas del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (Delcc) tras brindar su testimonio.

La denuncia fue presentada por el concejal y candidato, Manuel “Mamén” Saavedra, con respaldo de un informe de la Contraloría General del Estado, que observa obras de asfaltado presuntamente registradas como concluidas y pagadas al 100%, pese a no estar totalmente ejecutadas.

Saavedra señaló que se trataría de entre 11 y 16 proyectos que no cumplen con los requisitos contractuales. Por ejemplo, un tramo de 2,4 kilómetros donde quedaron sin asfaltar alrededor de 40 metros. Desde la Alcaldía sostienen que el informe no es concluyente y que corresponde presentar descargos. En tanto, el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, anticipó que se solicitará detención preventiva por 180 días por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.