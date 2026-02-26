Aprehenden a la alcaldesa de Cobija por incumplimiento de pagos a extrabajadores

La Fuerza Especia de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en Pando informó de la aprehensión de la alcaldesa de Cobija, Ana Lucía Reis, la mañana de este jueves en el Aeropuerto Capitán Aníbal Arab Fadul cuando retornaba de la ciudad de La Paz.

"Esta ejecución de estos mandamientos es en estricto y fiel cumplimiento a lo dispuesto por la autoridad judicial, en este caso hablo del Juzgado de Partido de Trabajo Social y Laboral de la capital", explicaron desde la (Felcc) en contacto con Kike Navala Periodista.

Luego de su detención, la autoridad municipal fue trasladada bajo custodia policial hasta el penal de Villa Busch, acusada por el incumplimiento de beneficios sociales y sueldos de personas que trabajaron anteriormente en el municipio.

Desde la Felcc de Pando informaron que se ejecutaron seis mandamientos, que sumados sobrepasan la suma de los Bs 7 millones adeudados a extrabajadores.