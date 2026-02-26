Fiscalía ingresa a la ABC de Cochabamba por documentación del caso El Sillar

La Fiscalía, junto a investigadores policiales, ha ingresado este jueves en oficinas de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) de Cochabamba, en procura de documentación relacionada al caso de la Doble Vía El Sillar.

Los investigadores desprecintaron las oficinas de Archivo que estaban cerradas, para ingresar al archivo donde estaría la documentación, reportó radio Kancha Parlaspa de la Red Erbol.

En este caso, se investigan irregularidades en la contratación y adendas a la empresa china Sinohydro, para la construcción de la Doble Vía El Sillar. El exministro Édgar Montaño ya se encuentra detenido por este proceso.

“Estamos coadyuvando en la entrega de toda la información necesaria, requerida dentro del proceso penal en curso, que es la solicitud que se nos ha hecho llegar”, informó el gerente de la ABC Cochabamba, Manuel Torrico.

“Estamos abriendo las puertas de las oficinas de archivo, donde la Fiscalía está recabando absolutamente toda la información referente a este contrato de El Sillar y estamos nosotros coadyuvando en la información a las consultas”, agregó.