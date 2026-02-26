Taxista víctima de golpiza sigue en terapia y su estado de salud es crítico

Mientras el taxista que fue atracado y golpeado en Capinota el pasado lunes permanece en estado crítico, la pareja acusada de la acción violenta se encuentra estable e internada en el Hospital Viedma.

Los presuntos delincuentes fueron casi linchados en dos ocasiones por vecinos que claman justicia por la agresión a Roger Paichucama.

“A pesar de estas lesiones, su estado es estable, están, se puede decir que evolucionando satisfactoriamente”, informó la directora del Hospital Viedma, Adela Amaya.

Paichucama fue sometido a una cirugía reconstructiva facial y craneal luego del violento atraco que sufrió en Capinota.

La cirugía duró más de nueve horas, según la directora del centro médico, Ana María Jaldín, citada por la Red Uno.

Se prevé retirar el tubo de ventilación para que pueda respirar por sus propios medios, si la evolución continúa favorable.

El taxista fue llevado en una primera instancia al Hospital Viedma; sin embargo, debido a las operaciones que necesitaba por su delicado estado, terminó siendo trasladado a una clínica privada.

“La cirugía ha sido prolongada, se le han pasado transfusiones de sangre que correspondían por el grado de anemia que tenía el paciente, y el estado, por el edema facial que se presenta, debe estar todavía asistido mecánicamente para cuidar la vía aérea”, señaló.

Sin embargo, le directora de este nosocomio manifestó que la edad del paciente, 25 años, es favorable, ya que al ser una persona joven ayuda a que su recuperación.

La víctima fue abandonada en plena vía pública luego de que los atracadores lo sacaran de su vehículo y lo dejaran maniatado y con múltiples lesiones, varias horas después pudo ser rescatado por paramédicos y llevado a un centro médico.

Los ladrones que lograron huir con el vehículo, pudieron ser capturados un día después del hecho, cuando aún tenían en su poder el motorizado.

Sin embargo, ambos atracadores terminaron siendo agredidos brutalmente por pobladores que los sacaron de las celdas e intentar lincharlos.

Según el relato de la víctima, cuando llegaron al destino, la pareja pidió que continúe el camino, pero de un momento a otro, el conductor sintió cuando la mujer le colocó una soga alrededor del cuello e intentó estrangularlo, mientras que el hombre empezó a golpearlo dándole varios puñetes en la cara y cabeza.