Un avión se precipita al suelo antes de lograr aterrizar en el aeropuerto de El Alto

Cerca de las 18:00 de este viernes vecinos de El Alto reportaron que un avión sufrió un accidente en el aeropuerto antes de lograr aterrizar. De acuerdo a testimonios de personas que se encontraban en el lugar hubo vehículos afectados y aparentemente existen heridos, según un reporte de Unitel







En videos compartidos en las redes sociales se observan que un grupo de bomberos y policías llegó al lugar para sofocar el fuego.







Si bien, las personas que están en el lugar señalan sobre la existencia de heridos, no existe de momento un informe oficial que lo certifique.

De acuerdo con comentarios en redes sociales, en el lugar se ve una gran cantidad de billetes y cajas.







Noticia en desarrollo...







