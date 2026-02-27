Bomberos recuperan cuerpos de niños y adultos tras el impacto del avión militar en El Alto

El panorama tras la caída del avión militar en El Alto se torna cada vez más crítico. El Coronel Javier Morales, Director Departamental de Bomberos de La Paz, brindó un informe detallado desde la Avenida Costanera, uno de los sectores más afectados, donde el impacto de la aeronave alcanzó a civiles y vehículos particulares.

Las labores de rescate se concentran ahora en la recuperación de cuerpos atrapados entre los hierros retorcidos. Según el Coronel Morales, el escenario es devastador debido a la violencia del choque:

Víctimas en el sector principal: Se ha confirmado el hallazgo de 6 personas fallecidas en la Av. Costanera, entre las que se encuentran tres niños y tres adultos.

Otros sectores: En un punto adyacente se reportan aproximadamente 5 personas fallecidas adicionales, elevando la cifra de víctimas fatales en tierra.

Estado de los restos: El personal especializado de BERSA trabaja en el "atriccionamiento" (liberación de cuerpos atrapados) y en la búsqueda de restos que quedaron esparcidos por la zona debido a la magnitud de la colisión.

Mientras los equipos de rescate trabajan con reflectores para combatir la oscuridad de la noche, se informó que tres personas heridas fueron evacuadas de urgencia en vehículos particulares por civiles que presenciaron el desastre. Personal de la FELCC (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen) ya se encuentra en el lugar para proceder con el levantamiento legal de los cadáveres y el inicio de las investigaciones.

Al igual que en informes previos, las autoridades reiteraron su preocupación por la actitud de los civiles que intentan romper el cerco de seguridad.

"Nuestro problema ahora es que la población quiere entrar, quieren ver. Pedimos que respeten el área porque todavía estamos buscando a muchas personas", enfatizó el Coronel Morales, subrayando la importancia de mantener la escena intacta para las labores de búsqueda.