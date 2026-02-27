Incineran los billetes que se encontraban en el avión accidentado en El Alto

Ante la reacción de pobladores de El Alto que en importante cantidad se acercaron hasta el avión que trasladaba billetes de la moneda nacional, la Policía y otras autoridades optaron por incinerar este dinero que no tenía ningún valor legal, según el Banco Central de Bolivia.

El dinero arribó este viernes a Santa Cruz desde el exterior con billetes que fueron impresos por Crane Currency Malta Limited. Por la tarde, estaban siendo trasladados a La Paz para que ingresen a bóvedas del BCB; sin embargo, ocurrió el accidente.

Cuando en redes sociales se reportó que había dinero, que fue expulsado desde la aeronave, varios pobladores de El Alto se acercaron al lugar para quedarse con los billetes.

"Ese dinero no tiene el número de serie y por lo tanto ese dinero no puede ser gastado", señaló el Ministerio de Defensa.