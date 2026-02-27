Lionel Valenzuela asume como nuevo Inspector General de la Policía Boliviana

El presidente Rodrigo Paz Pereira dispuso cambios en la Inspectoría General de la Policía Boliviana, designando al general Lionel Valenzuela al frente de esa unidad.

“Se designa al ciudadano Gral. 1ro. Lionel David Valenzuela Peláez, en el cargo de Inspector General Interino de la Policía Boliviana”, señala el Decreto Supremo 5556, publicado este jueves en la Gaceta Oficial del Estado.

La nueva autoridad asumirá funciones de manera inmediata, en reemplazo del general Gunter Luis Agudo Mendoza, quien estuvo a cargo del control interno, la supervisión y el cumplimiento de los estándares institucionales.

Agudo ejerció el cargo desde el 28 de noviembre de 2025, día en que fue posesionado en Palacio de Gobierno.