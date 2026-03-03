El Hércules transportaba una carga con límite máximo y la empresa corría contra el tiempo para entregar billetes al BCB

Seguridad
URGENTEBO
Publicado el 03/03/2026 a las 14h29
ESCUCHA LA NOTICIA

Un informe técnico al que Urgente.bo tuvo acceso, detalla el análisis logístico, documental y operativo del siniestro del vuelo de transporte de material monetario en El Alto, se reveló que el Hércules FAB-81 transportaba una carga que estaba al punto máximo de límite y que la empresa encargada de entregar los billetes al Banco Central de Bolivia (BCB) estaba fuera de los plazos, por lo que estaba a presión.

Según el informe, el avión transportaba 17.100.000 piezas, de las cuales se estima que se sustrajeron aproximadamente el 30%. La importación del dinero se rige por el Contrato SANO-DLABS N° 3/2025 suscrito entre el BCB y la empresa fabricante Crane Currency Malta Limited. Entre el 2025 y el 2026, la empresa debía entregar 969.8 millones de piezas, algunas entregas se hicieron el año pasado.

La modalidad de entrega es Delivered Duty Paid (entregado con derechos pagados; puesto en bóvedas del BCB), esto "obliga al proveedor a asumir toda la logística, fletes, desaduanización y seguros hasta la entrega final".

El informe revela que el contrato original sufrió dos modificaciones formales: el primero es la adenda 1 que ajustó los plazos y el cronograma de las entregas 3 y 4.

Día de entrega

El informe detalla que el cargamento que arribó a Bolivia correspondía a la "Entrega 4 del Lote II", cuya fecha límite impostergable era el 6 de marzo de 2026.

Para esa fecha, la fábrica debía entregar, exactamente 78.470.000 billetes, desglosados en 30 millones de piezas de Bs 50, 30 millones de Bs 20 y 18,47 millones de Bs 10 7.

No obstante, el BCB tiene hasta 25 días calendario para verificar minuciosamente los billetes antes de firmar la recepción y existen multas del 0,005% por cada día de retraso, lo que explica que la empresa estaba a destiempo para la entrega.

"La inminencia del 6 de marzo generó una presión logística extrema para subir la carga a La Paz el mismo día de su llegada", se menciona en el informe.

Además, se conoce que el transporte intercontinental fue subcontratado por el proveedor y operado por National Airlines en un vuelo de carga (NCR800) consignado como operado para Boliviana de Aviación (BoA).

Un aspecto a destacar es que la aeronave utilizada fue un carguero pesado Boeing 747-409F (matrícula N569CA), un avión que no podría aterrizar en El Alto por sus características.

"Debido a su enorme peso y las leyes aerodinámicas, era físicamente imposible que este avión de fuselaje ancho aterrizara con esa carga en la altura de El Alto (a más de 4.000 msnm)", señala el informe.

En ese sentido, el avión se vio obligado a realizar una parada logística en Santa Cruz. El vuelo llegó al Aeropuerto Viru Viru el 27 de febrero de 2026 a las 01:19 AM 9.

En ese trajín, la Recepción de Mercancías (PRM) declaró el ingreso de 176 pallets (plataformas rígidas de madera, plástico o metal utilizadas para el transporte, almacenamiento y manipulación eficiente de mercancías), con un peso físico de 88.298 kilos (88,3 toneladas)

Las 88,3 toneladas físicas coinciden de manera exacta con el peso del papel algodón y el complejo embalaje de los 78,4 millones de billetes.

El informe detalla que, al no poder operar el Boeing 747-409F en La Paz, la carga de 88,3 toneladas tuvo que ser fraccionada en Viru Viru.

En ese sentido, la cadena logística subcontrató a Transportes Aéreos Bolivianos (TAB) utilizando un avión militar táctico Hércules C-130H (Matrícula FAB-81).

Una sola tripulación para seis tramos

De acuerdo al informe, el documento oficial de programación asignó a una sola tripulación para realizar 6 tramos (3 viajes de ida y vuelta) continuos entre Viru Viru y El Alto el mismo 27 de febrero, con un total programado de 9 horas y 20 minutos de vuelo.

La nave estaba al mando del Mayor Rojas (1.780 horas de vuelo) y el Capitán Ramírez. "Las autoridades aeronáuticas confirmaron que el accidente se produjo durante el aterrizaje y que se encuentran investigando factores meteorológicos adversos en la pista en ese preciso momento", se detalla.

Los 17,1 millones de billetes en el avión accidentado representan el 21,79% del total de 78,4 millones de billetes que llegaron en el Boeing a Santa Cruz, se deduce que el Hércules transportaba 19,2 toneladas métricas de carga, un límite máximo estructural.

"En la aviación internacional, 19,2 toneladas representan el límite máximo estructural de carga útil para un C-130H a nivel del mar. Operar con ese peso extremo en un aeropuerto de gran altitud como El Alto elimina los márgenes aerodinámicos de sustentación y frenado, apuntando directamente al sobrepeso operacional para la altitud de densidad como la causa técnica principal del siniestro", agrega el informe.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
El primer concierto de 2026 de la OFC es de amor
2
El BCB lanza la aplicación "Billetes Bolivia" para comprobar la legalidad de los de la Serie B
3
Trump afirma que la guerra durará “todo el tiempo que sea necesario”
4
Scary Movie 6 confirma su estreno en 2026 con el regreso del elenco original y parodias del terror contemporáneo
5
Paz dice que inició fase técnica del 50/50 sobre repartición igualitaria

Lo más compartido

1
Paz militariza YPFB contra el "sabotaje" y lanza 2 medidas por la gasolina desestabilizada
2
Construcción de la segunda línea eléctrica extra de alta tensión de Bolivia está en su etapa final
3
Banco Pyme Ecofuturo se posicionó como una de las entidades más representativas del sector
4
Comerciantes rechazan los billetes de Serie B y gente va al BCB a cambiarlos
5
37 años en el poder, muere Jameneí: ¿quién tomará el control de Irán?

Más en Seguridad

03/03/2026
FELCC informa que 26 personas fueron enviadas la cárcel por los desmanes tras el siniestro aéreo
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) informó que, de 49 personas aprehendidas por los desmanes relacionados con el accidente aéreo de El Alto,...
Ver más
03/03/2026
Reportan 17 feminicidios en los primeros dos meses de 2026
La violencia contra las mujeres vuelve a encender las alarmas en el país. Solo este fin de semana pasado se registraron tres nuevos casos de feminicidio en...
Ver más
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz informó este lunes que 49 personas fueron aprehendidas tras el accidente del avión Hércules ocurrido el viernes 27 de febrero en la...
Ver más
02/03/2026
Tras accidente aéreo, 49 aprehendidos por robo agravado, lesiones y daños a bienes del Estado
Una subteniente de Policía resultó herida en la mano tras manipular su arma reglamentaria mientras cumplía funciones de seguridad en el edificio de la Asamblea Legislativa.
Ver más
02/03/2026
Subteniente resulta herida al manipular su arma en edificio de la Asamblea Legislativa
Ante la reacción de pobladores de El Alto que en importante cantidad se acercaron hasta el avión que trasladaba billetes de la moneda nacional, la Policía y otras autoridades optaron por incinerar...
Ver más
27/02/2026
Incineran los billetes que se encontraban en el avión accidentado en El Alto
El Banco de Sangre hace un llamado urgente a la población para donar sangre destinada a las personas heridas tras el accidente del avión Hércules FAB-81 ocurrido cerca del Aeropuerto Internacional de...
Ver más
27/02/2026
Banco de Sangre solicita donaciones urgentes tras accidente aéreo en El Alto
En Portada
03/03/2026 Seguridad
El Hércules transportaba una carga con límite máximo y la empresa corría contra el tiempo para entregar billetes al BCB
Un informe técnico al que Urgente.bo tuvo acceso, detalla el análisis logístico, documental y operativo del siniestro del vuelo de transporte de material...
vista
03/03/2026 País
El BCB da a conocer la numeración de los billetes invalidados tras el accidente
El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza, dio a conocer la numeración exacta de los billetes de la serie B que están invalidados, tras...
vista
03/03/2026 País
El BCB lanza la aplicación "Billetes Bolivia" para comprobar la legalidad de los de la Serie B
El Banco Central de Bolivia (BCB) presentó este martes la aplicación "Billetes Bolivia" para la verificación de la legalidad de los billetes de la Serie B de...
vista
02/03/2026 País
Lara posterga, sin fecha, interpelaciones al Ministro de Hidrocarburos
Un comunicado de la Vicepresidencia sostiene que el DS 5552 “ha dejado sin personal” a esa instancia del Estado y a la “Presidencia de la Asamblea” Legislativa.
vista
03/03/2026 Seguridad
Reportan 17 feminicidios en los primeros dos meses de 2026
La violencia contra las mujeres vuelve a encender las alarmas en el país. Solo este fin de semana pasado se registraron tres nuevos casos de feminicidio en...
vista
03/03/2026 País
Sube cifra de muertos a 24 y activan tres investigaciones sobre accidente aéreo
La cifra de fallecidos por el accidente aéreo del 27 de febrero en El Alto se elevó a 24, según confirmó ayer el comandante regional de la Policía, Carlos...
vista
Actualidad
También se detectaron designaciones irregulares, nepotismo y movimientos de personal de cargos jerárquicos a posiciones...
Ver más
03/03/2026 País
YPFB informa que ya despidió a 410 funcionarios
El Banco Central de Bolivia (BCB) presentó este martes la aplicación "Billetes Bolivia" para la verificación de la...
Ver más
03/03/2026 País
El BCB lanza la aplicación "Billetes Bolivia" para comprobar la legalidad de los de la Serie B
Un informe técnico al que Urgente.bo tuvo acceso, detalla el análisis logístico, documental y operativo del siniestro...
Ver más
03/03/2026 Seguridad
El Hércules transportaba una carga con límite máximo y la empresa corría contra el tiempo para entregar billetes al BCB
Diferentes Gobiernos latinoamericanos condenaron las acciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán,...
Ver más
03/03/2026 Mundo
Países latinoamericanos condenan operación militar en Irán y llaman al diálogo en la ONU
Deportes
Con el propósito de masificar el tenis de mesa en Cochabamba, la Asociación Departamental de este deporte iniciará...
Ver más
03/03/2026 Tenis
Se pretende masificar el tenis de mesa en Cochabamba
La eliminación de Aurora de la Copa de Verano causó tristeza e impotencia por la forma en que fueron eliminados del...
Ver más
03/03/2026 Fútbol
Aurora aún siente la eliminación: “Duele cuando el árbitro es el protagonista…
Irán oficializó este lunes su retiro del Mundial 2026 a poco más de tres meses del inicio del torneo. La decisión fue...
Ver más
02/03/2026 Fútbol
Irán se retira del Mundial y afecta partidos del repechaje que disputará Bolivia
Surinam, un pequeño país que está ubicado al norte de América del Sur y el Caribe, que tiene una clara influencia de...
Ver más
02/03/2026 Fútbol
Surinam, un rival complicado y al que se tiene que ver con cautela
Doble Click
La tragedia de Romeo y Julieta es el tema elegido por la Orquesta Filarmónica de Cochabamba para inaugurar su temporada...
Ver más
03/03/2026 Música
El primer concierto de 2026 de la OFC es de amor
El cortometraje animado “Tinku”, de Román Nina Nina, participará en la séptima edición del Festival Internacional de...
Ver más
03/03/2026 Cultura
Tinku va a Rusia por su quinto galardón
La diversidad cultural caracteriza a la semana cultural número 10 de la presente temporada.
Ver más
02/03/2026 Cultura
Cartelera: Una agenda cultural para todos los gustos
Jesús Florido Villafani se considera un pintor y artista aiquileño de pura cepa, además dice ser el auténtico e...
Ver más
02/03/2026 Cultura
Jesús Florido: Soy el creador de la Feria-Festival Nacional e Internacional del Charango, pese a quien le pese