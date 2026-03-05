Disparan contra un hombre en la zona norte de Cochabamba

Un ataque armado se registró este jueves en la zona norte de la ciudad de Cochabamba donde sujetos interceptaron a un hombre y arremetieron a balazos en su contra, según Unitel

De acuerdo al informe preliminar, los sicarios iban a bordo de una motocicleta y uno de ellos sacó un arma y abrió fuego contra de la víctima para luego darse a la fuga.

Producto de este hecho, el hombre quedó herido y luego auxiliado por equipos de emergencia que lo trasladaron hasta un centro médico cercano.

“Un ataque por parte de algunas personas a un ciudadano, sin embargo, no sabemos todavía el diagnóstico médico de la persona que ha sido evacuado por una ambulancia particular, que le han llevado al centro médico”, indicó el coronel Ismael Castellón a Unitel.

“La unidad policial de la EPI-Norte se ha constituido inmediatamente al lugar, asimismo por instrucciones del Comando Departamental, se ha destacado a todas las unidades policiales para realizar la búsqueda de supuestamente dos sujetos que se encontrarían en una motocicleta, los que habrían realizado el atentado”, dijo.

Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), como también del grupo DACI, se hicieron presentes en el lugar de los hechos para hacer los actuados investigativos.

La víctima fue dada alta luego de recibir una atención médica inmediata.