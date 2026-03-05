Gobierno inicia tareas de racionalización y erradicación de cultivos de coca en el Chapare

Publicado el 05/03/2026 a las 14h09
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, otras autoridades de Estado y la representación de la Organización de las Naciones Unidas participaron este jueves en el acto de inauguración de las tareas de racionalización y erradicación de cultivos de coca 2026 en el Trópico de Cochabamba.

"No voy a hablar yo de erradicación, yo creo que tenemos que empezar a innovar toda esta tarea de control de los cultivos de coca, de que no tengan la explosión geográfica que han tenido los años pasados porque eso trae problemas con el narcotráfico", aseguró Oviedo durante su intervención.

El Ministro de Gobierno recordó que históricamente el país tenía 12 mil hectáreas de coca permitida por ley; después, se incrementó a 22 mil, pero en los hechos la cantidad alcanza las 40 mil hectáreas.

"Eso no es bueno para el país, para la sociedad, para los bolivianos porque nos estigmatizan y nos hacen quedar mal", dijo Oviedo, a tiempo de aclarar que no se dará "ni un milímetro al narcotráfico para que se siga expandiendo" en el país y se lo enfrentará con toda la fuerza, integridad e institucionalidad de las Fuerzas Armadas y la Policía.

Por otro lado, llamó a la gente del Trópico cochabambino a concertar y dialogar, sin imponer agendas.

"Propongo soluciones imaginativas y concertadas, no impongamos agendas, opiniones y posiciones que nos lleven a confrontaciones y enfrentamientos. Dialoguemos (...), trabajemos en la institucionalidad del Trópico", instó la autoridad nacional.

Las declaraciones las hizo en un contexto en el que se conoció que la mañana de este jueves, la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico movilizó a sus bases ante una supuesta intervención en la región.

En este marco, sugirió una nueva visión del Chapare en el que se cambie su imagen y se convierta en un polo de desarrollo turístico y deportivo, un sitio de encuentro, en vez de "un lugar de conflicto, de enfrentamiento".

